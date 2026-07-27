I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Brindisi hanno denunciato tre giovani ritenuti responsabili di un’aggressione avvenuta all’interno di un’abitazione.
Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre, a seguito di dissidi di natura privata con un coetaneo, avrebbero fatto irruzione nella sua casa per poi aggredirlo fisicamente. La vittima ha riportato lesioni personali in seguito all’aggressione.
Al termine degli accertamenti svolti dai Carabinieri, i tre giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per i fatti contestati. Proseguono gli approfondimenti investigativi per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.