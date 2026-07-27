Il binomio fasanese rinnova la partnership sportiva. L’AD Amalia Menna Pantaleo: «Vogliamo restituire valore alla nostra città e far crescere i giovani talenti locali»

Tra la visione di un futuro ambizioso e l’investimento mirato sui talenti del territorio, la Olio Pantaleo Volley Fasano rinnova ufficialmente il proprio legame con lo storico title sponsor, gli Oleifici Nicola Pantaleo s.p.a. Un connubio solido e vincente, iniziato cinque anni fa, che ha trasformato un coraggioso progetto sportivo nella splendida realtà della Serie A2.

Dietro la scalata della società della pallavolo femminile fasanese c’è una perfetta comunione d’intenti. La scintilla è scoccata dall’incontro tra il presidente Renzo Abete e la famiglia Pantaleo, che ha garantito la linfa vitale necessaria per compiere il salto nel volley che conta. Quello che inizialmente era nato come una piccola sponsorizzazione è cresciuto nel tempo, portando l’azienda a firmare – per la prima volta nella sua storia – una title sponsorship sportiva. Un investimento ripagato da un autentico miracolo sportivo nella scorsa stagione, culminato con la conquista dei play-off per il massimo campionato nazionale.

«Una decisione legata a un incontro che ci ha fatto conoscere questa realtà sportiva e che ben si sposa con il focus della nostra azienda: il connubio tra olio e sport, che sottintende un’alimentazione sana», ha commentato Amalia Menna Pantaleo, amministratore delegato della Oleifici Nicola Pantaleo s.p.a.

Nelle parole dell’amministratore delegato emerge anche il profondo valore affettivo e sociale dell’operazione, fortemente ispirata dallo zio Italo Pantaleo: «Ci ha aperto a una grande idea: restituire alla città di Fasano qualcosa di tutto ciò che questa terra ha dato a noi. Associare il marchio Pantaleo alla nostra città ci ha permesso di essere l’azienda che siamo oggi. Siamo stati catapultati in un mondo che, dopo i successi in serie B, ci ha completamente stregati sino ad abbracciare la Serie A2».

I risultati sul campo sono il frutto della lungimiranza e del lavoro strategico del direttore sportivo Micaela Cofano, la cui progettualità ed esperienza si sono sposate alla perfezione con la visione societaria. Un modello di sport pulito che unisce la gioia delle vittorie alla capacità di crescere attraverso le sconfitte.

I sogni della Olio Pantaleo Fasano, tuttavia, non si fermano alla prima squadra. L’obiettivo principale per il futuro guarda con decisione al vivaio e alle nuove generazioni: «Oggi il nostro sogno resta quello di continuare a illuminare il nome della nostra azienda e della nostra città, unito allo sviluppo sportivo dei giovani locali – conclude Amalia Menna Pantaleo –. Sarebbe bellissimo potenziare la nostra scuola di formazione e poter un giorno sfornare talenti del posto da lanciare nella grande pallavolo. Questo progetto senior è importantissimo proprio per accrescere l’interesse delle nostre giovanissime».

Con queste premesse e con il sostegno della città e dei tifosi, il roster gialloblù si appresta a vivere una nuova, entusiasmante stagione agonistica, determinata a sognare in grande.

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