Ha riscosso un notevole successo di partecipazione l’evento “Spiagge della Salute – L’estate che ti fa bene” che si è svolto nel lido Calidoski, a Campo di Mare (San Pietro V.co), in provincia di Brindisi.

Si tratta di una iniziativa organizzata da A.S.C. (Attività Sportive Confederate), SIB/Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari) e da Confcommercio Brindisi.

Brindisi è stata scelta come una delle dieci tappe italiane per l’edizione 2026.

Per l’intera giornata sono stati organizzati eventi – aperti ai bagnanti ed ai tanti turisti presenti in spiaggia – dedicati al benessere, alla prevenzione ed allo sport.

Il tutto, alla presenza del Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, del Presidente di Federsport/ASC Brindisi Massimiliano Zanzarella, del Presidente di SIB Brindisi Antonio Monaco e del titolare del lido Calidoski Alessandro Calisi.

L’iniziativa ha visto la partecipazione della Sindaca di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri.

In particolare, sono stati svolti – gratuitamente e senza prenotazione – consulti dermatologici, consulti nutrizionali, attività sportive e ricreative (anche per i più piccoli), oltre a balli di gruppo e altre iniziative di intrattenimento.

“Questa iniziativa – ha affermato il Presidente Corciulo – ha riscosso particolare successo perché lo stabilimento balneare, oltre ad essere un luogo dove trascorrere qualche ora al mare, può diventare un presidio territoriale. Ringrazio ASC per aver scelto Brindisi come una delle tappe nazionali e ribadisco l’impegno di Confcommercio Brindisi a cominciare a programmare questa iniziativa, in diversi lidi del Brindisino, nell’estate del prossimo anno”.