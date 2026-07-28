July 28, 2026
Lug 28, 2026    Posted by    news

Chiusura in bellezza, mercoledì 29 luglio alle ore 20.30, con Piero Chiambretti, volto storico della televisione italiana, capace di costruire negli anni un linguaggio originale e ironico, distinguendosi per il suo stile irriverente e lo spirito critico. Piero Chiambretti sarà intervistato da Antonio Di Summa.

A seguire la proiezione di “Reality” di Matteo Garrone, ritratto originale e spietato dell’Italia dei reality, dove l’abbaglio della visibilità televisiva può distruggere una vita.

L’incontro tra cinema e cibo sarà un’esperienza unica anche grazie alla presenza di stand enogastronomici che offriranno delizie per tutti i gusti a partire dalle ore 20.00.

QCINE è una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla Fontana (BR) con la direzione artistica di Bunker Lab, il supporto di Apulia Film Commission, il contributo di BCC San Marzano e la collaborazione del DAMS di Lecce e dell’emittente televisiva Antenna Sud.

Qcine – Il gusto del Cinema
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