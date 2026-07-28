Chiusura in bellezza, mercoledì 29 luglio alle ore 20.30, con Piero Chiambretti, volto storico della televisione italiana, capace di costruire negli anni un linguaggio originale e ironico, distinguendosi per il suo stile irriverente e lo spirito critico. Piero Chiambretti sarà intervistato da Antonio Di Summa.

A seguire la proiezione di “Reality” di Matteo Garrone, ritratto originale e spietato dell’Italia dei reality, dove l’abbaglio della visibilità televisiva può distruggere una vita.

L’incontro tra cinema e cibo sarà un’esperienza unica anche grazie alla presenza di stand enogastronomici che offriranno delizie per tutti i gusti a partire dalle ore 20.00.

QCINE è una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla Fontana (BR) con la direzione artistica di Bunker Lab, il supporto di Apulia Film Commission, il contributo di BCC San Marzano e la collaborazione del DAMS di Lecce e dell’emittente televisiva Antenna Sud.

Qcine – Il gusto del Cinema

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