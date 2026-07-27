Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni è intervenuta nella prima serata di oggi sulla strada provinciale 22, nel territorio di Ostuni, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone, tutte prese in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per prestare le cure necessarie.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata dall’incidente, così da eliminare eventuali situazioni di pericolo e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso.