Dal 30 luglio al 2 agosto il centro storico si trasforma nel regno del gioco per la ventunesima edizione dal tema “Abilmente diversi”. Si parte giovedì pomeriggio con il tradizionale Corteo del Piccolo Popolo.

Manca pochissimo all’apertura ufficiale del Festival dei Giochi, che da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto riempirà di energia, colori e socialità i vicoli e le piazze del centro storico di Ceglie Messapica.

Giunto alla sua ventunesima edizione, l’evento organizzato dall’APS Casarmonica con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica e la direzione artistica di Mirko Lodedo si presenta quest’anno sotto il segno di “Abilmente diversi”. Un tema che mette al centro l’inclusione, la creatività e la capacità del gioco di superare ogni barriera fisica, culturale e generazionale, raccontato anche dalla locandina firmata da Giuseppe Balestra con il volo metaforico di Ludovico.

IMG_3321.JPG

L’apertura ufficiale è in programma giovedì 30 luglio con il tradizionale Corteo del Piccolo Popolo, seguito dalla Cerimonia Inaugurale in Piazza Plebiscito. La cerimonia, riadattata quest’anno da Giuseppe Ciciriello a partire dal testo originale di Gianfranco Caroli, vedrà la partecipazione di Silvio Gioia, dello stesso Ciciriello, di Mirko Lodedo e delle associazioni I Portatori di Gioia, Il Gabbiano e La Luna nel Pozzo. Al termine prenderanno il via il grande gioco di comunità e le danze francesi.

Da venerdì entrerà nel vivo “La Città che Gioca”, il cuore pulsante della manifestazione, con decine di giochi costruiti artigianalmente nella Bottega di Ludovico e animati dai volontari del Festival. Accanto ai giochi non mancheranno le grandi sfide che negli anni sono diventate simbolo dell’evento: il torneo del Biliardone Umano, il Baskin, il Grande Tiro alla Fune, il Gran Premio dei Carrettoni, la Staffetta più pazza del mondo e l’attesissimo Palio della Cuccagna.

Anche la musica accompagnerà ogni giornata del Festival con i concerti degli Abbasc, di Bandadriatica e di Carlo Poddighe Superego, oltre alle tradizionali danze francesi e allo swing in piazza.

Il Festival dei Giochi continua così a confermarsi un’esperienza unica nel panorama nazionale: un progetto culturale e sociale che, da ventuno anni, mette il gioco al centro come strumento di lotta al gioco d’azzardo, incontro, partecipazione e inclusione, restituendo gli spazi pubblici alle persone e alle relazioni.

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita.

Il programma completo è disponibile sul sito e sui canali ufficiali del Festival dei Giochi.