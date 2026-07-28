Presenti i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Brindisi, Mesagne, Laterza, Oria, San Vito dei Normanni e collegati da remoto i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Ostuni, Grottaglie, Castellaneta e Carovigno, si è svolta nel pomeriggio di oggi, 27 luglio 2026, l’Assemblea di insediamento del Comitato di coordinamento Puglia 2 del sito seriale “Via Appia Regina Viarum”, iscritto nel Patrimonio Mondiale Unesco dal 2024.

Constatata dalle presenze, la validità della riunione, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, presiedendo la seduta, quale rappresentante del Comune capofila del Coordinamento Puglia 2, ha dato lettura della bozza dell’Atto costitutivo per la sua approvazione, quindi ha fatto osservare come il triennio in corso 2026/2028 prenda l’avvio proprio nel giorno del secondo anniversario della 46ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale tenutasi a New Delhi (India), durante la quale vi è stato il riconoscimento Unesco del sito seriale “Via Appia Regina Viarum”.

L’Assemblea si è soffermata quindi sui criteri, che avrebbero dovuto determinare le scelte dei sette Comuni in seno al Comitato di coordinamento, e sull’opportunità che a rotazione tale esperienza sia fatta da tutte le Comunità presenti nel Coordinamento Puglia 2. Si è deciso che per il triennio 2026/2028, con Brindisi capofila, siano nel Comitato di coordinamento i Comuni di Taranto, Oria, Mesagne, Laterza, Grottaglie e Carovigno, al fine di rendere visibili anche nelle attuali comunità le due diramazioni dell’Appia sul territorio proprio del Coordinamento Puglia 2: l’Appia Claudia e l’Appia Traiana.

Al completamento di questo primo tratto del percorso, che riguarda le Comunità cittadine, seguirà il successivo, nel corso del quale il Coordinamento Puglia 2 guidato dal Comune di Brindisi, vedrà completarsi da 4 rappresentanti del Terzo settore e Ordini professionali e dal Presidente e vicepresidente del Comitato scientifico.