Sarà Raphael Gualazzi il protagonista della terza tappa dello Stupor Mundi Festival 2026. Martedì 28 luglio, alle ore 21, il cantautore, pianista e compositore si esibirà nella suggestiva cornice di Piazza Orsini del Balzo a Mesagne con un raffinato concerto in “Piano Solo”, a ingresso libero.

Dopo l’apertura di Oria con Paolo Jannacci e l’appuntamento di San Giorgio Ionico con Federico Quaranta, il viaggio dello Stupor Mundi Festival prosegue con uno degli artisti più originali e apprezzati del panorama musicale italiano e internazionale.

Il festival è prodotto e realizzato dalla New Music Promotion, sotto la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda, con il supporto della Regione Puglia e, per la tappa mesagnese, la collaborazione del Comune di Mesagne.

Un pianoforte, una voce e un universo musicale

Quello proposto a Mesagne sarà un concerto intimo e coinvolgente, nel quale Raphael Gualazzi dialogherà direttamente con il pubblico attraverso il pianoforte e la voce.

La dimensione solista permetterà all’artista di esprimere pienamente il proprio stile, nato dall’incontro tra la tradizione melodica italiana, la musica classica e le sonorità afroamericane. Jazz, blues, soul, swing, ragtime e stride piano si intrecceranno in un percorso musicale elegante, energico e aperto all’improvvisazione.

Il pubblico potrà ritrovare i brani più rappresentativi del repertorio di Gualazzi, insieme a riletture e momenti nei quali ogni esecuzione diventa unica. Il concerto attraverserà leggerezza e profondità, ritmo e poesia, lasciando spazio alla libertà espressiva e alla capacità del pianista di trasformare generi e linguaggi differenti in una cifra musicale immediatamente riconoscibile.

Cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael Gualazzi ha conquistato il grande pubblico nel 2011 vincendo la categoria Giovani del Festival di Sanremo con “Follia d’amore”. Il brano gli valse anche il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa Radio e Tv e il Premio Assomusica per la migliore esibizione dal vivo. Nello stesso anno ottenne il secondo posto all’Eurovision Song Contest.

Nel corso della sua carriera si è esibito sui palcoscenici di numerosi Paesi e ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali. Nel 2017 è stato inoltre maestro concertatore della Notte della Taranta, dirigendo uno dei più importanti eventi dedicati alla musica popolare salentina.

«La presenza di Raphael Gualazzi arricchisce il festival con una proposta artistica di grande eleganza – sottolineano gli organizzatori –. Il concerto in Piano Solo consentirà al pubblico di entrare nel cuore della sua musica e di apprezzarne pienamente la sensibilità, la tecnica e la capacità di unire tradizioni musicali differenti».

Il viaggio dello Stupor Mundi Festival 2026

Con dieci appuntamenti distribuiti tra luglio e settembre, lo Stupor Mundi Festival porta musica, teatro e spettacolo nei borghi e nelle città pugliesi, creando un dialogo tra artisti, comunità e luoghi di particolare valore storico e culturale.

Dopo la tappa di Mesagne, il festival proseguirà il 2 agosto al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino con l’appuntamento Extra “K-Pop Is Coming”, per poi tornare a Mesagne l’8 agosto con Frankie hi-nrg mc.

Il programma continuerà a Ceglie Messapica con i Selton, il 9 agosto, Cristina Donà, il 10 agosto, e Irene Grandi, l’11 agosto. La conclusione sarà affidata agli appuntamenti di Francavilla Fontana con Dargen D’Amico, il 14 agosto, e Cesare Dell’Anna, l’11 settembre.

Tra i partner della rassegna figura RUUN, la community di carpooling collegata agli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, nata per mettere in contatto chi vive nei piccoli centri e favorire la condivisione dei passaggi.

Informazioni

Raphael Gualazzi – Piano Solo

Martedì 28 luglio 2026

Piazza Orsini del Balzo – Mesagne

Inizio concerto: ore 21.00

Ingresso libero