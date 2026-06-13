

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale e di Teknoservice per migliorare la gestione dei rifiuti e incentivare comportamenti sempre più virtuosi da parte dei cittadini. L’obiettivo è rendere più semplice e immediato il conferimento corretto dei rifiuti, rafforzando la rete delle infrastrutture dedicate alla raccolta differenziata su tutto il territorio.

Particolare attenzione è stata riservata alle aree costiere. Sugli arenili delle spiagge libere, rientranti negli obblighi contrattuali del servizio, e presso i lidi balneari della Litoranea Nord sono già presenti strutture dedicate alla raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche. Un sistema che sarà ulteriormente ampliato nelle prossime settimane con l’estensione del servizio anche nell’area del Parco di Punta del Serrone.

Le nuove installazioni si aggiungono alle dieci isole ecologiche di nuova generazione distribuite nei quartieri cittadini, ai due Centri Comunali di Raccolta presenti nei quartieri Sant’Elia e Perrino e alle ulteriori aree attrezzate nei quartieri Bozzano e Centro. Una rete che integra le dotazioni già esistenti, costituite da mastelli, bidoni carrellati, contenitori stradali, cestini gettacarte e contenitori per le deiezioni canine.

Nel frattempo, in diverse strade della città è stata rilevata anche la presenza di nuovi “cestoni” per la raccolta differenziata dei piccoli rifiuti prodotti durante la giornata. Si tratta di contenitori pensati per accogliere separatamente lattine, pacchetti di sigarette, bicchieri in plastica o cartone, bottigliette e altri materiali di uso comune, contribuendo così a ridurre l’abbandono indiscriminato dei rifiuti negli spazi pubblici.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata e a migliorare il decoro urbano, puntando sulla collaborazione tra istituzioni, gestore del servizio e cittadini. Un percorso che richiede la partecipazione attiva della comunità, chiamata a fare la propria parte attraverso un corretto conferimento dei rifiuti e un utilizzo responsabile delle strutture messe a disposizione sul territorio.