Sarà venerdì 19 giugno a Brindisi l’iniziativa voluta dalla Cgil e dalla Filctem Cgil dal titolo “Chimica. Quale futuro per l’industria delle industrie”.

A poco più di un anno dalla decisione di Eni, sostenuta dal MIMIT, di dismettere la produzione della chimica di base in Italia, cominciano ad emergere le criticità per una decisione che espone il paese a una sempre maggiore dipendenza dall’estero e che ha conseguenze lungo la filiera della produzione chimica nazionale, di poche ore la notizia della chiusura dello stabilimento Basell di Brindisi. Una decisione che ha visto e vedrà la Cgil e la Filctem Cgil opporsi su ogni tavolo di confronto.

Per questo la scelta della provincia pugliese come naturale luogo di confronto in un’iniziativa che vedrà tra i partecipanti:

Marco Falcinelli, segretario generale Filctem Cgil;

Giuliano Guietti, presidente Ires ER;

Francesco Basile, ordinario Chimica Industriale UNIBO;

Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Puglia;

Giuseppe Danese, presidente Confindustria Brindisi;

Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil;

Antonio Decaro, presidente Regione Puglia.

Chiuderà i lavori l’intervento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Appuntamento previsto per le ore 10:00, presso il Nuovo Teatro Verdi (Largo Gianni D’Errico, 1), Brindisi.