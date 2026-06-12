Un viaggio tra memoria, identità e rinascita per raccontare uno dei luoghi simbolo di Brindisi. Martedì 16 giugno 2026, alle ore 21, la Scalinata Virgiliana ospiterà l’anteprima nazionale del documentario “La voce di Forte a Mare – Sull’onda della storia”, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con il patrocinio del Comune di Brindisi.

L’opera è prodotta dall’associazione di promozione sociale TempoPresente con il sostegno di ANCE Brindisi e rappresenta un omaggio al complesso monumentale dell’Isola di Sant’Andrea, custode di secoli di storia e protagonista di un importante percorso di recupero e valorizzazione.

Il documentario ripercorre le vicende del Castello Alfonsino e del Forte a Mare, straordinario sistema difensivo che da secoli presidia l’accesso al porto esterno di Brindisi, punto strategico nei collegamenti tra l’Occidente e l’Oriente. Attraverso immagini suggestive, riprese aeree, testimonianze e approfondimenti storici, il racconto mette in luce il valore culturale e identitario di un sito che oggi si propone come uno dei principali attrattori del territorio.

Il Castello Alfonsino, conosciuto anche come Castello Rosso per le caratteristiche tonalità assunte dal carparo al tramonto, fu edificato a partire dal 1481 per volontà di Ferrante d’Aragona e successivamente ampliato da Alfonso, duca di Calabria. Il castello è contiguo al Forte a mare, l’imponente opera difensiva iniziata nel 1558 durante il regno di Filippo II d’Asburgo per proteggere l’intera isola e rafforzare il sistema militare del porto brindisino.

Il titolo dell’opera richiama simbolicamente il ritorno alla vita di un monumento che, dopo decenni di abbandono, torna a parlare alla città attraverso la sua storia. “La voce di Forte a Mare” racconta il passaggio a bene culturale aperto alla comunità e testimonia il lavoro di recupero che negli ultimi anni ha restituito ai cittadini e ai visitatori un patrimonio di straordinario valore.

La proiezione, prevista nella suggestiva cornice della Scalinata Virgiliana, rappresenterà un’occasione per riscoprire il legame profondo tra Brindisi e il suo mare, attraverso il racconto di una fortezza che continua a custodire la memoria della città e a proiettarsi verso il futuro come luogo di cultura, conoscenza e partecipazione.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.