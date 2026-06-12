La storia si ripete, perché la location di Castello Imperiali di Francavilla Fontana (Brindisi), scrigno considerevole di 64 opere d’arte originali continua a stupire per bellezza intrinseca e perché richiama visitatori, pronti a intraprendere quel viaggio unico e multisensoriale, che si chiama «Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj», mostra organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana e curata dal prof. Pierluigi Carofano.

«Continua a suscitare entusiasmo il percorso parallelo creato fra Barocco e Neobarocco e disegnato appositamente per una location di grande spessore quale è Castello Imperiali – ha detto Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience rete di Imprese -. I gruppi che visitano la mostra provenienti da ogni parte del Sud d’Italia escono entusiasti perché gradiscono la successione del percorso espositivo e, diciamolo pure, siamo riusciti a compendiare in un solo momento ciò che richiederebbe spostarsi in almeno tre istituzioni museali ed altrettante città d’Italia».

E la storia si ripete, perché in questi fine settimana di giugno, in alcuni orari indicati, sarà possibile fruire della visita guidata al solo costo del biglietto. «Dopo le quattro serate di teatro costruite su “Icaro” di Motoraj, riprendiamo l’esperienza già vissuta a fine marzo – spiega Argentieri – e proponiamo, consigliando la prenotazione, che il viaggio nella bellezza senza tempo, nei turni delle 18 e delle 19:30 di sabato 13 e domenica 14 giugno, avvenga attraverso visite guidate gratuite da fare al solo costo del biglietto. Lo stesso faremo, negli stessi turni di sabato 20 e domenica 21 giugno come pure in quelli di sabato 27 e domenica 28 giugno. Bernini e Rubens hanno dimostrato di avere il loro indubbio fascino anche nella Città degli Imperiali e lungo la linea del fascino immortale sappiamo che le preferenze sono per van Dyck e per Guido Reni, senza dimenticare l’attrattiva che hanno sui visitatori di ogni età le opere di Luca Giordano e di Rembrandt e Velasquez. Una piccola nota lasciatemela non solo per quel bronzo di Giorgio De Chirico, ma anche per la conclusione del percorso espositivo tra i bozzetti di Baj, l’opera di Mitoraj e a Barillaro, unico artista contemporaneo vivente la cui opera conclude il percorso».

Dunque, sabato 13 e domenica 14 giugno; sabato 20 e domenica 21 giugno; sabato 27 e domenica 28 giugno, al solo costo del biglietto (e con prenotazione auspicabile) i visitatori potranno usufruire della visita guidata nei turni delle ore 18 e delle ore 19.30.

«Barocco e Neobarocco» osserverà i seguenti orari di apertura: da martedì a domenica dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00. Il lunedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Info: www.pugliawalkingart.com

Info e prenotazione: +39 327 011 28 18