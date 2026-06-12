La sezione locale del Partito Democratico di Cellino San Marco smentisce categoricamente le notizie riportate sul Quotidiano di ieri, giovedì 11 giugno, che riferisce di un “sostegno granitico del PD locale” che “garantirebbe al sindaco Marra una polizza assicurativa sui numeri in aula”.

Si tratta di una notizia falsa diffusa da soggetti esterni alla sezione locale del Partito Democratico di Cellino San Marco e auspichiamo che in futuro, soprattutto nel clima artefatto che si respira ormai da tempo in paese dove peraltro proliferano profili falsi che pontificano su tutto e tutti alimentando le loro chiacchiere anche con queste informazioni false, le dichiarazioni sulla linea che il partito intende seguire vengano reperite dal direttivo.

Il Partito democratico è una forza politica di opposizione e tale resta senza garantire sostegno incondizionato e aprioristico ad alcuno se non alle ragioni che riguardano il bene della collettività.

Resta il giudizio negativo verso il lavoro svolto da questa amministrazione per l’incapacità di dare vita a progetti di grande rilevanza, l’incoscienza di perdere finanziamenti ereditati a cui si aggiunge l’inconsistenza politica che ha portato negli ultimi giorni al rimescolamento delle deleghe.

Non sarà sicuramente il rimpasto di giunta a colmare le deficienze di 4 anni di governo; per questo siamo preoccupati per le sorti della nostra Cellino che è in balia oggi di giochi di potere.

Come già comunicato in una precedente nota, attendiamo la convocazione di un Consiglio Comunale nel quale auspichiamo vengano chiarite con estrema franchezza le motivazioni di questo terremoto politico: ai cittadini, almeno questo, è dovuto.

La sezione PD Cellino San Marco