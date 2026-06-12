Dopo 6 anni intensi, ricchi di lavoro, sacrifici, emozioni e soddisfazioni, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile del Brindisi FC.

In questi 6 anni ci sono stati momenti belli e momenti difficili, ma si è sempre andato avanti con determinazione e professionalità.

È stata un’esperienza che ha rappresentato molto più di un semplice incarico: un percorso vissuto con il cuore, con passione e con un profondo senso di responsabilità verso i tanti ragazzi, le famiglie, gli allenatori e tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino.

In questi anni abbiamo costruito insieme progetti, affrontato sfide, celebrato successi e lavorato ogni giorno per la crescita del settore giovanile, cercando sempre di mettere al centro i valori dello sport e la formazione dei giovani.

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura: collaboratori, tecnici, dirigenti, atleti e famiglie. Ognuno ha contribuito a rendere questo percorso speciale e indimenticabile.

Lascio questo ruolo con gratitudine, orgoglio e la consapevolezza di aver dato tutto me stesso. Porterò sempre con me i ricordi, i rapporti umani e le emozioni vissute in questi sei anni.

Auguro al Brindisi FC e a tutto il settore giovanile un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Saluti

Antonio Castrignano.