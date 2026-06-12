In occasione della Ricorrenza degli “80 Anni dal Primo Voto alle Donne”, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi in collaborazione con la Direzione della Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo”, ha organizzato due sessioni di incontro pubblico per celebrare la storia, l’impegno e il futuro in Politica delle Donne.

Dopo la sessione del 3 giugno scorso, durante la quale si è sviluppata la conversazione su “Il Primo Voto alle Donne”, venerdì 12 giugno prossimo, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare “Caiati” di Palazzo di Città, è prevista la Tavola Rotonda su “La Politica Attiva delle Donne” con le Parlamentari, le Sindache, le Assessore e le Consigliere Provinciali e Comunali elette nel Territorio di Brindisi.

“Il territorio ha risposto con entusiasmo alla proposta – ha dichiarato l’avv. Ernestina Sicilia, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi -. Il valore fortemente simbolico che abbiamo inteso dedicare al lavoro attivo delle Donne in Politica è già nella scelta del luogo dell’incontro. Abbiano individuato nella sala del Consiglio comunale di Brindisi, luogo deputato alla partecipazione democratica e all’amministrazione della res publica, la location più adatta, considerati anche i temi, che saranno trattati e che vanno dalle modalità dell’ingresso in politica, alle leggi facilitative; dalla specificità delle deleghe al riconoscimento o meno della posizione e del ruolo; dalle iniziative peculiari dedicate alle fasce deboli alle buone prassi avviate o meno; dalle relazioni fra i competitor uomini a quelle con le donne, sino all’armonizzazione della vita politica con quella familiare”.

All’incontro – aperto al pubblico e moderato dalla Consigliera comunale di Brindisi e Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, avv. Ernestina Sicilia – è prevista la partecipazione del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.