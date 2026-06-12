Con l’adesione di ben 4 consiglieri comunali, provenienti ben 3 da FI e 1 da FDI, al partito di Vannacci, il gruppo politico più rappresentato in consiglio comunale diviene quello di Futuro Nazionale.

Il Sindaco non può sottovalutare questo dato e banalizzarlo come ha fatto oggi nella sua intervista al Quotidiano: Si sono candidati sostenendomi e sostenendo il mio programma, non cambia nulla.

Questa posizione è quella di chi vuol continuare a ” sopravvivere” a qualunque costo.

Il partito di Vannacci si pone in forte contrasto con il centro destra Nazionale. Accusa le forze di Governo di incoerenza, pone il tema della remigrazione arrivando in TV ( dalla Gruber) a parlare di deportazione in stati terzi. Gli omossessuali come persone non normali, il ruolo della donna riportato all’ottocento. Per i disabili a scuola propone classi separate.

Non sono robetta. Sono una visione politica precisa e chiara.

Avere questo partito in maggioranza e sicuramente in Giunta pone un problema politico, a meno che non si condividono queste posizioni.

E poi, non ultimo come importanza: Le condividono i Brindisini?

Perchè Futuro Nazionale e Vannacci non sono passati dalle elezioni.

Non si sono misurati con il consenso con le loro proposte e parole d’ordine. Avrebbero raccolto voti? Sicuramente si ( purtroppo penso di si) ma così numerosi da essere il primo gruppo politico in consiglio comunale? Su questo penso di no.

Quindi caro Sindaco, conosciuto per aver ottimamente gestito lo storico esodo albanese del 1991, il tema non è sopravvivere a questa tempesta.

Il tema è politico: Vuoi continuare a Governare con i neofascisti che fanno riferimento alla Decima Mas? Vuoi governare con chi ieri in un post sui social già chiede Remigrazione?

Di questo devi riferire in consiglio comunale e alla città.

La storiella del programma e del Tuo ruolo di sintesi del riformismo non tiene. Qui è arrivata una forza sovversiva, innanzitutto sovversiva per il centro destra e poi per il paese.

Ci si può voltare da un’altra parte. Si può fischiettare sottacendo i problemi, ma non funziona.

Con Futuro Nazionale primo gruppo in maggioranza la natura politica della maggioranza cambia pelle e natura.

E tu caro Sindaco, uomo politico della Prima Repubblica, lo sai meglio di tutti noi!

Riccardo Rossi

Capogruppo Brindisi Bene Comune – Alleanza Verdi e Sinistra.