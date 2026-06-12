June 12, 2026
Giu 12, 2026    Posted by    news

Nota della consigliera comunale di Brindisi, Maria Ciaccia.

“Dopo una breve ma ponderata riflessione, ho deciso di annunciare ufficialmente il mio rientro nel Partito e nel Gruppo consiliare di Forza Italia.

Mi sono convinta, nonostante una breve indecisione, che Forza Italia è la mia casa politica. Il mio, però, non è semplicemente un ritorno a casa, ma un atto di responsabilità verso i cittadini e verso un elettorato che chiede serietà, competenza e concretezza. Riprendo il cammino da me intrapreso perché Forza Italia resta l’unico vero pilastro del popolarismo europeo in Italia, una forza di governo credibile, capace di mediare con buonsenso e di mettere al centro le imprese, le famiglie, l’educazione e lo sviluppo del territorio.

Ringrazio i vertici del partito, soprattutto l’amico segretario regionale on Mauro D’Attis, per la fiducia e sono pronta a continuare nel lavoro che, insieme, avevamo già condiviso per la città”.

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