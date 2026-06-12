Nota della consigliera comunale di Brindisi, Maria Ciaccia.

“Dopo una breve ma ponderata riflessione, ho deciso di annunciare ufficialmente il mio rientro nel Partito e nel Gruppo consiliare di Forza Italia.

Mi sono convinta, nonostante una breve indecisione, che Forza Italia è la mia casa politica. Il mio, però, non è semplicemente un ritorno a casa, ma un atto di responsabilità verso i cittadini e verso un elettorato che chiede serietà, competenza e concretezza. Riprendo il cammino da me intrapreso perché Forza Italia resta l’unico vero pilastro del popolarismo europeo in Italia, una forza di governo credibile, capace di mediare con buonsenso e di mettere al centro le imprese, le famiglie, l’educazione e lo sviluppo del territorio.

Ringrazio i vertici del partito, soprattutto l’amico segretario regionale on Mauro D’Attis, per la fiducia e sono pronta a continuare nel lavoro che, insieme, avevamo già condiviso per la città”.