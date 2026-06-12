Con l’arrivo dell’estate, Brindisi ritrova una delle sue consuetudini più amate: il cinema all’aperto dell’Arena Eden. Nel rione Bozzano, in via Francia 2, angolo via Gibilterra, lo schermo torna ad accendersi sotto il cielo della città, offrendo al pubblico un luogo semplice, fresco e accogliente dove trascorrere le serate estive tra film, incontri e storie per tutti i gusti.

La rassegna 2026 conferma la formula che negli anni ha reso l’Arena Eden un riferimento per tante famiglie, giovani, appassionati e spettatori occasionali: inizio degli spettacoli alle ore 21, posto unico a 3,50 euro, programmazione ampia e popolare, con titoli italiani e internazionali, commedie, film d’autore, cinema civile, animazione, grandi ritorni e pellicole pensate per pubblici diversi.

Il programma attraversa tre mesi, da giugno ad agosto, con una proposta che alterna leggerezza e impegno, prime visioni e titoli di richiamo. Anche quest’anno trovano spazio gli appuntamenti della rassegna “Cinema Addiction”, curata da Apulia Film Commission in collaborazione con il Comune di Brindisi, in programma ogni giovedì dal 25 giugno al 16 luglio: un breve ciclo d’autore pensato per chi ama il cinema indipendente e le narrazioni fuori dal mainstream.

L’Arena Eden resta così uno dei luoghi estivi più riconoscibili della città: uno spazio all’aperto dove il cinema diventa occasione di presenza, relazione, abitudine felice. Si arriva la sera, si prende posto, si attende che la luce cali e che il film cominci. È una liturgia semplice, fatta di sedie, aria fresca, voci basse, attese familiari e grande schermo.

In caso di pioggia, il biglietto sarà valido per un’altra serata, ma non sarà rimborsabile. È necessario conservare il tagliando. Info 339 1338519.

Di seguito, tutti i film in programma.

GIUGNO 2026

25

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

RESTLESS – L’AMORE CHE RESTA

di G.V. Sant con H. Hopper, M. Wasikowska, Ryo Kase

26 – 27 – 28

DUE CUORI E DUE CAPANNE

di M. Bruno con E. Leo, C. Pandolfi, B. Tiberi, F. Alati

29 – 30

LA GRAZIA

di P. Sorrentino con T. Servillo, A. Ferzetti, O. Cinque

LUGLIO 2026

1

LA GRAZIA

di P. Sorrentino con T. Servillo, A. Ferzetti, O. Cinque

2

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

LA RAGAZZA DEL CORO

di U. Djukic con J.S. Ostan, M. Svajger, N. Burger

3 – 4 – 5

MICHAEL

di A. Fuqua con J. Jackson, N. Long, L. Harrier, J. Valdi, M. Teller

6 – 7 – 8

LA SALITA

di M. Gallo con R. Caronia, F. Cossu, A. Milo, S. Santana

9

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

TESTA O CROCE?

di A.R. De Righi con N. Tereszkiewicz, A. Borghi

10 – 11 – 12 – 13

OI VITA MIA

di Pio e Amedeo, con Pio e Amedeo, L. Banfi

14 – 15

GIULIO REGENI

TUTTO IL MALE DEL MONDO

di Simone Manetti con C. Regeni, P. Deffendi, A. Ballerini

16

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

LA TENEREZZA

di C. Tardieu con P. Marmaï, V.B. Tedeschi, V. Pons

17 – 18 – 19

PRENDIAMOCI UNA PAUSA

di C. Marazziti con M. Giallini, C. Gerini, P. Calabresi, F. Volo

20 – 21

ZOOTROPOLIS 2

di B. Howard, R. Moore, J. Bush con M. Giraud, M. Angioni, M. Martari, A. Del Piero, C. Marchisio

22 – 23

LE CITTÀ DI PIANURA

di F. Sossai con F. Scotti, S. Romano, P. Capovilla, R. Citran, A. Pennacchi

24 – 25 – 26

BUEN CAMINO

di G. Nunziante con C. Zalone, B. Arjona, L. Arnò, M. Colombari

27 – 28

ATTITUDINI NESSUNA

con S. Chiarello, A. Baglio, G. Poretti, G. Storti, L. Storti, M. Massironi

29 – 30

ANNA

di M. Guerritore con M. Guerritore, T. Ragno, B. Grannò, L. Mascino, R. De Francesco

31

UN BEL GIORNO

di F. De Luigi con F. De Luigi, V. Raffaele, M. Gifuni, A. Giardina, A. Marzi

AGOSTO 2026

1 – 2

UN BEL GIORNO

di F. De Luigi con F. De Luigi, V. Raffaele, M. Gifuni, A. Giardina, A. Marzi

3 – 4

NORIMBERGA

di J. Vanderbilt con R. Crowe, R. Malek, L. Woodall, J. Slattery, M. O’Brien

5 – 6

LA GRAZIA

di P. Sorrentino con T. Servillo, A. Ferzetti, O. Cinque

7 – 8 – 9

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2

di D. Frankel con M. Streep, A. Hathaway, E. Blunt, S. Tucci, J. Theroux

10 – 11

… CHE DIO PERDONA TUTTI

di Pif con Pif, G. Buscemi, F. Scianna, M. Marchetti

12 – 13

PER TE

di A. Aronadio con E. Leo, T. Saponangelo, J. Leoni, G. Montanini, E. Giovanardi

14 – 15 – 16

PRIMAVERA

di D. Michieletto con T. Insolia, M. Riondino, A. Pennacchi

17 – 18

OI VITA MIA

di Pio e Amedeo, con Pio e Amedeo, L. Banfi

19 – 20

INNAMORARSI O ALTRE PESSIME IDEE

di S. Aleandri con L. Guanciale, I. Pastorelli, A. Delogu

21 – 22 – 23

IL BENE COMUNE

di R. Papaleo con C. Pandolfi, R. Papaleo, T. Saponangelo

24 – 25

LE COSE NON DETTE

di G. Muccino con S. Accorsi, M. Leone, C. Santamaria

26 – 27

SENTIMENTAL VALUE

di J. Trier con R. Reinsve, S. Skarsgård, I. Ibsdotter

28 – 29 – 30

CENA DI CLASSE

di F. Mandelli con B. Arnera, L. Luciano, G. Esposito