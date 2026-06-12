Con l’arrivo dell’estate, Brindisi ritrova una delle sue consuetudini più amate: il cinema all’aperto dell’Arena Eden. Nel rione Bozzano, in via Francia 2, angolo via Gibilterra, lo schermo torna ad accendersi sotto il cielo della città, offrendo al pubblico un luogo semplice, fresco e accogliente dove trascorrere le serate estive tra film, incontri e storie per tutti i gusti.
La rassegna 2026 conferma la formula che negli anni ha reso l’Arena Eden un riferimento per tante famiglie, giovani, appassionati e spettatori occasionali: inizio degli spettacoli alle ore 21, posto unico a 3,50 euro, programmazione ampia e popolare, con titoli italiani e internazionali, commedie, film d’autore, cinema civile, animazione, grandi ritorni e pellicole pensate per pubblici diversi.
Il programma attraversa tre mesi, da giugno ad agosto, con una proposta che alterna leggerezza e impegno, prime visioni e titoli di richiamo. Anche quest’anno trovano spazio gli appuntamenti della rassegna “Cinema Addiction”, curata da Apulia Film Commission in collaborazione con il Comune di Brindisi, in programma ogni giovedì dal 25 giugno al 16 luglio: un breve ciclo d’autore pensato per chi ama il cinema indipendente e le narrazioni fuori dal mainstream.
L’Arena Eden resta così uno dei luoghi estivi più riconoscibili della città: uno spazio all’aperto dove il cinema diventa occasione di presenza, relazione, abitudine felice. Si arriva la sera, si prende posto, si attende che la luce cali e che il film cominci. È una liturgia semplice, fatta di sedie, aria fresca, voci basse, attese familiari e grande schermo.
In caso di pioggia, il biglietto sarà valido per un’altra serata, ma non sarà rimborsabile. È necessario conservare il tagliando. Info 339 1338519.
Di seguito, tutti i film in programma.
GIUGNO 2026
25
[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]
RESTLESS – L’AMORE CHE RESTA
di G.V. Sant con H. Hopper, M. Wasikowska, Ryo Kase
26 – 27 – 28
DUE CUORI E DUE CAPANNE
di M. Bruno con E. Leo, C. Pandolfi, B. Tiberi, F. Alati
29 – 30
LA GRAZIA
di P. Sorrentino con T. Servillo, A. Ferzetti, O. Cinque
LUGLIO 2026
1
LA GRAZIA
di P. Sorrentino con T. Servillo, A. Ferzetti, O. Cinque
2
[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]
LA RAGAZZA DEL CORO
di U. Djukic con J.S. Ostan, M. Svajger, N. Burger
3 – 4 – 5
MICHAEL
di A. Fuqua con J. Jackson, N. Long, L. Harrier, J. Valdi, M. Teller
6 – 7 – 8
LA SALITA
di M. Gallo con R. Caronia, F. Cossu, A. Milo, S. Santana
9
[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]
TESTA O CROCE?
di A.R. De Righi con N. Tereszkiewicz, A. Borghi
10 – 11 – 12 – 13
OI VITA MIA
di Pio e Amedeo, con Pio e Amedeo, L. Banfi
14 – 15
GIULIO REGENI
TUTTO IL MALE DEL MONDO
di Simone Manetti con C. Regeni, P. Deffendi, A. Ballerini
16
[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]
LA TENEREZZA
di C. Tardieu con P. Marmaï, V.B. Tedeschi, V. Pons
17 – 18 – 19
PRENDIAMOCI UNA PAUSA
di C. Marazziti con M. Giallini, C. Gerini, P. Calabresi, F. Volo
20 – 21
ZOOTROPOLIS 2
di B. Howard, R. Moore, J. Bush con M. Giraud, M. Angioni, M. Martari, A. Del Piero, C. Marchisio
22 – 23
LE CITTÀ DI PIANURA
di F. Sossai con F. Scotti, S. Romano, P. Capovilla, R. Citran, A. Pennacchi
24 – 25 – 26
BUEN CAMINO
di G. Nunziante con C. Zalone, B. Arjona, L. Arnò, M. Colombari
27 – 28
ATTITUDINI NESSUNA
con S. Chiarello, A. Baglio, G. Poretti, G. Storti, L. Storti, M. Massironi
29 – 30
ANNA
di M. Guerritore con M. Guerritore, T. Ragno, B. Grannò, L. Mascino, R. De Francesco
31
UN BEL GIORNO
di F. De Luigi con F. De Luigi, V. Raffaele, M. Gifuni, A. Giardina, A. Marzi
AGOSTO 2026
1 – 2
UN BEL GIORNO
di F. De Luigi con F. De Luigi, V. Raffaele, M. Gifuni, A. Giardina, A. Marzi
3 – 4
NORIMBERGA
di J. Vanderbilt con R. Crowe, R. Malek, L. Woodall, J. Slattery, M. O’Brien
5 – 6
LA GRAZIA
di P. Sorrentino con T. Servillo, A. Ferzetti, O. Cinque
7 – 8 – 9
IL DIAVOLO VESTE PRADA 2
di D. Frankel con M. Streep, A. Hathaway, E. Blunt, S. Tucci, J. Theroux
10 – 11
… CHE DIO PERDONA TUTTI
di Pif con Pif, G. Buscemi, F. Scianna, M. Marchetti
12 – 13
PER TE
di A. Aronadio con E. Leo, T. Saponangelo, J. Leoni, G. Montanini, E. Giovanardi
14 – 15 – 16
PRIMAVERA
di D. Michieletto con T. Insolia, M. Riondino, A. Pennacchi
17 – 18
OI VITA MIA
di Pio e Amedeo, con Pio e Amedeo, L. Banfi
19 – 20
INNAMORARSI O ALTRE PESSIME IDEE
di S. Aleandri con L. Guanciale, I. Pastorelli, A. Delogu
21 – 22 – 23
IL BENE COMUNE
di R. Papaleo con C. Pandolfi, R. Papaleo, T. Saponangelo
24 – 25
LE COSE NON DETTE
di G. Muccino con S. Accorsi, M. Leone, C. Santamaria
26 – 27
SENTIMENTAL VALUE
di J. Trier con R. Reinsve, S. Skarsgård, I. Ibsdotter
28 – 29 – 30
CENA DI CLASSE
di F. Mandelli con B. Arnera, L. Luciano, G. Esposito