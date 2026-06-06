In concomitanza con la tanto attesa apertura del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, annunciata dall’Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, per il prossimo 15 giugno, l’Amministrazione Comunale comunica che COTRAP ha attivato un piano di trasporto pubblico locale in via sperimentale.

Il nuovo servizio prenderà il via da lunedì 8 giugno 2026 e istituirà collegamenti diretti per connettere efficacemente Polignano a Mare, Monopoli e Fasano alla nuova struttura ospedaliera. Saranno garantite corse quotidiane distribuite nell’arco dell’intera giornata, coprendo i flussi sia dalla Città Metropolitana di Bari sia dalla Provincia di Brindisi. L’obiettivo primario è agevolare gli spostamenti di personale sanitario, pazienti, famiglie e visitatori, offrendo una valida alternativa ecologica e sostenibile all’uso del mezzo privato.

Per quanto riguarda il territorio di Fasano, il percorso è stato strutturato in modo da servire i nodi strategici di interscambio. La prima corsa giornaliera partirà dalla Stazione F.S. alle ore 6:25, effettuerà una fermata intermedia presso il parcheggio del nuovo Palazzetto dello Sport a Vigna Marina (individuato come principale hub e punto di raccolta per l’utenza fasanese grazie all’ampia disponibilità di sosta) per poi dirigersi senza sosta verso l’ingresso del nuovo plesso ospedaliero.

Tabella degli Orari Giornalieri (Linea Fasano) Fasano Scalo – Fasano – Ospedale Monopoli-Fasano:

ANDATA: Fasano Scalo – Ospedale Monopoli-Fasano

Fermata / Hub

Fasano Scalo 06:25 07:40 08:40 11:25 13:25 17:00 19:00 20:15

Fasano – Palazzetto 06:35 07:50 08:50 11:35 13:35 17:10 19:10 20:25

Ospedale 06:50 08:05 09:05 11:50 13:50 17:25 19:25 20:40

RITORNO: Ospedale Monopoli-Fasano – Fasano Scalo

Fermata / Hub

Ospedale 07:10 08:10 10:10 12:55 14:10 18:20 19:35 21:10

Fasano – Palazzetto 07:25 08:25 10:25 13:10 14:25 18:35 19:50 21:25

Fasano Scalo 07:35 08:35 10:35 13:20 14:35 18:45 20:00 21:35

Ufficio Stampa

Città di Fasano