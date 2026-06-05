Poste Italiane partecipa all’inaugurazione della Casa del Made in Italy con un servizio filatelico temporaneo e un annullo speciale dedicato all’evento.
L’iniziativa si svolgerà lunedì 8 giugno 2026, dalle ore 14:30 alle ore 19:05, presso l’Ufficio Postale di Brindisi Centro, in Piazza della Vittoria 10, dove cittadini, visitatori e collezionisti potranno ottenere l’annullo sulle proprie corrispondenze.
L’annullo speciale, in formato tondo, riporta in legenda la dicitura “INAUGURAZIONE CASA DEL MADE IN ITALY”. La vignetta raffigura due colonne stilizzate e l’Uomo Vitruviano, accompagnate dalla data dell’evento e dalla dicitura “72100 BRINDISI CENTRO”.
Presso lo sportello filatelico di Poste Italiane sarà inoltre possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori postali insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.
Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata dell’8 giugno, sarà disponibile presso lo Sportello Filatelico di Brindisi Centro, in Piazza della Vittoria 10, per i sessanta giorni successivi all’evento. Successivamente sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale nazionale.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelica.poste.it
Poste Italiane – Media Relations