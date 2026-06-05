Con l’arrivo dell’estate, il Castello di Carovigno si prepara ad accogliere visitatori e turisti con nuovi orari di apertura, pensati per offrire un’esperienza ancora più piacevole durante le giornate più lunghe e le serate estive.

Il Castello sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 21:00, mentre il sabato e la domenica sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Non mancheranno aperture straordinarie serali ed eventi speciali nel corso dei mesi più caldi.

I visitatori potranno scoprire la bellezza e la storia del maniero avvalendosi di percorsi autonomi con l’ausilio di un’audioguida, disponibile in cinque lingue, o di percorsi guidati con personale qualificato dell’Associazione Le Colonne.

Per prenotare la propria visita: www.pastpuglia.it