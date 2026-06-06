Coach Monica Casalino continuerà a far parte dello staff tecnico dell’Aurora.

Dopo aver guidato la squadra nella scorsa stagione, l’allenatrice brindisina ha comunicato alla società di non poter proseguire nel ruolo di Head Coach a causa di sopraggiunte esigenze familiari.

Il Presidente Ercole Saponaro ha fortemente voluto che la collaborazione, iniziata cinque anni fa, non si interrompesse, trovando insieme a Coach Casalino una soluzione che permettesse di conciliare le esigenze personali con la continuità del progetto tecnico.

Monica ha accettato di ricoprire il ruolo di Assistente Allenatrice, lasciando la guida della squadra al nuovo Head Coach che la società annuncerà a breve.

“Quella passata e’stata una stagione di grande crescita, personale e professionale.” Ha dichiarato Coach Casalino. “Sono onorata della fiducia che la società mi ha dato ma sento di dover fare un passo indietro. So già che la squadra sarà in buone mani. Sono molto felice di restare, l’Aurora è casa mia.”

“Dietro ogni atleta o tecnico c’è una madre, una moglie, una figlia. Per la nostra società la famiglia e’molto importante. Allo stesso modo non potevo disperdere un patrimonio di professionalità e di attaccamento a questa società. Ho voluto che Monica restasse con noi.” conclude il Presidente Saponaro.