In occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Brindisi ha celebrato la ricorrenza con una cerimonia nel corso della quale sono state consegnate numerose ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio sul territorio provinciale e in altre aree del Paese.

Le onorificenze, attribuite dal Comando Interregionale “Ogaden”, dai Comandi di Legione e dai vertici dell’Arma, oltre che da autorità giudiziarie e istituzionali, testimoniano l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma nel contrasto alla criminalità comune e organizzata, nella tutela dei cittadini e nell’intervento in situazioni di emergenza.

Encomio semplice al Maresciallo Capo Stefano Albanese

Tra i riconoscimenti, l’encomio semplice conferito al Maresciallo Capo Stefano Albanese dal Comandante Interregionale “Ogaden”, con consegna da parte del Prefetto di Brindisi, S.E. dott. Guido Aprea.

Il militare, comandante di stazione in territorio ad alto indice di criminalità, è stato premiato per essere intervenuto, sebbene libero dal servizio, in occasione di un tentativo di rapina ai danni di un disabile, riuscendo a bloccare e arrestare il responsabile, trovato in possesso di un coltello. L’azione ha suscitato il plauso dell’opinione pubblica e delle autorità, contribuendo a rafforzare il prestigio dell’Istituzione.

Attività investigativa contro furti in abitazione: encomio a più militari

Encomio semplice anche al Maresciallo Maggiore Giuseppe Berardino e ai Marescialli Ordinari Giuseppe Luigi Cavaliere, Antonio Blaco e Corrado Minervini, distintisi in una complessa attività investigativa svolta tra le province di Brindisi, Taranto e Caserta.

L’indagine ha consentito di individuare un sodalizio criminale responsabile di numerosi furti in appartamento e di eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, con il recupero della refurtiva.

Soccorso sanitario a Milano: encomio all’Appuntato Luigi Paternuosto

Un ulteriore encomio semplice, conferito dalla Legione Carabinieri “Lombardia”, è stato attribuito all’Appuntato Luigi Paternuosto per aver prestato tempestivo soccorso a una ragazza colta da violenta crisi epilettica, evitando il soffocamento e favorendo la ripresa del respiro.

Operazioni contro criminalità organizzata: numerosi riconoscimenti

Riconoscimenti anche al Luogotenente Carica Speciale Francesco Gullo, ai Brigadieri e al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile impegnati in una complessa attività investigativa conclusasi con la cattura di un pericoloso latitante e il sequestro di armi, munizioni ed esplosivi.

L’operazione ha portato all’arresto di più soggetti e alla disarticolazione di gruppi criminali attivi nel traffico di stupefacenti e altre attività illecite.

Ulteriori encomi hanno riguardato militari impegnati in indagini di particolare rilievo contro associazioni mafiose operanti sul territorio, con sequestri di sostanze stupefacenti, armi e beni per centinaia di migliaia di euro, oltre all’esecuzione di numerose misure cautelari.

Apprezzamenti per attività investigative nel territorio provinciale

Riconoscimenti e apprezzamenti sono stati inoltre attribuiti a diversi ufficiali e reparti del Comando Provinciale di Brindisi per attività investigative che hanno consentito di disarticolare sodalizi criminali dediti al traffico di droga, estorsioni, usura e altri reati, con significativi risultati operativi e il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti e armi.

Un impegno quotidiano a tutela della collettività

Le ricompense conferite nel corso della cerimonia rappresentano il riconoscimento ufficiale di un impegno quotidiano che si sviluppa su più fronti: dal contrasto alla criminalità organizzata e comune, al soccorso in situazioni di emergenza, fino alle attività investigative più complesse.

Un lavoro costante che, come sottolineato nelle motivazioni delle ricompense, contribuisce a rafforzare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri e il rapporto di fiducia con la cittadinanza.