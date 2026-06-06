“In questi giorni sto ricevendo sollecitazioni da numerosi concittadini riguardo la fruibilità del parcheggio pubblico situato sulla litoranea Savelletri-Torre Canne, nei pressi del Lido Verde Mare.

La situazione attuale sta generando significativi disagi al traffico veicolare, con potenziali rischi per la sicurezza dei pedoni che si recano al lido per la balneazione. È fondamentale garantire un accesso sicuro e ordinato a questo prezioso spazio pubblico.

Voglio sottolineare l’importanza della realizzazione della spiaggia pubblica e dell’area parcheggio, con i suoi 450 posti auto, che hanno rappresentato un passo cruciale per assicurare una fruizione ottimale della nostra costa. Questa iniziativa ha riscosso un ampio consenso tra la popolazione locale, che ha finalmente potuto usufruire di servizi e spazi adeguati alla balneazione. Inoltre, è bene ricordare anche l’iniziativa annunciata dal Sindaco di Fasano, Zaccaria, durante la conferenza stampa ‘Spiagge libere e più belle’, riguardante l’apertura della prima spiaggia libera con servizi sulla litoranea Savelletri-Torre Canne.

Un’iniziativa che ha suscitato grande entusiasmo tra i cittadini. Auspico, dunque, che si profonda il massimo impegno nel rispondere alle esigenze della comunità fasanese, con l’auspicio di ricevere dal sindaco Zaccaria, al quale ho inviato una specifica richiesta, informazioni certe su quando sarà effettivamente disponibile il parcheggio per i cittadini e i turisti”./comunicato

Nota del consigliere di FdI Antonio Scianaro