Buon sangue non mente, rispettando in pieno la sua caratteristica di figlio d’arte Carmine Iaia Junior vince e convince al Torneo Regionale Esordienti organizzato a Brindisi dalla Pugilistica Rodio nelle giornate appena trascorse di giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025.

La Boxe Iaia Brindisi ha quindi salutato successo ad una competizione regionale del suo gioiellino Carmime Iaia junior al suo primo torneo in carriera da pugile dilettante categoria Under 17 peso 66 kg.

Nella semifinale di giovedì 3 aprile Iaia ha combattuto con Gabriele Rizzo bravo pugile della Pugilistica Fiore di Taranto. Un match dominato dal brindisino che in tutte le tre le riprese ha portato colpi dritti che l’avversario ha accusato per ben due volte con altrettanti conteggi, il primo nella seconda ripresa ed il successivo nel terzo round. Al termine dell’incontro è quindi arrivata la vittoria.

Match completamente a parte quello della finale di venerdì 4 aprile, definito durissimo dai più esperti. Carmime Iaia junior ha affrontato il dotato atleta della Pugilistica Martina Franca, Luca Castellana. Tre riprese combattute dove la classe di Iaia ha fatto la differenza permettendogli di vincere e aggiudicarsi il titolo di campione regionale esordienti.

“Sono contentissimo e davvero orgoglioso della la vittoria di Carmine – afferma il mestro Carmine Iaia – tuttavia, come squadra, dobbiamo riprendere la concentrazione perché il compito della Boxe Iaia prosegue con altri 2 match che vedranno sul ring i nostri atleti Giuffrida e Del Zotti.”

“Prima di tutto dedico questa vittoria al mio grande nonno Luigi, il mio primo maestro, e a mia nonna che purtroppo non hanno potuto assistere ai match perché fuori città, – dichiara Carmime Iaia junior – poi ancora a tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto per tutti e due i match, da mio padre che ha sofferto all’angolo con mio fratello Luigi e i miei zii Armando e Gianluca, a mia madre, alle mie zie a mia cognata e a i miei compagni di palestra che mi hanno assistito sia negli allenamenti che in occasione dei due match.”

Per la Boxeiaia Brindisi il Torneo Regionale prosegue con le semifinali dei pugili Christian Giuffrida nella categoria under 19 peso 60 kg e Andrea Del Zotti nella categoria élite 70 kg.