Una buona notizia dal Comune di Cisternino che ha emanato il nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di tirocini di inclusione sociale. dedicati all’inserimento di persone che si trovano in condizioni di precario disagio economico e sociale. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale di Cisternino con l’assessorato alle politiche sociali nella persona di Mariangela Rendini, impegnata anche con la promozione delle politiche giovanili del sostegno educativo. Applaude all’iniziativa anche il consigliere comunale Stefano Guarini che ha rivolto numerose interrogazioni alla Giunta Perrini per richiedere maggiori informazioni sulla tematica.

Per la presentazione della domanda di partecipazione, i candidati devono essere disoccupati residenti nel Comune di Cisternino con età compresa tra i 18 e i 65 anni senza percepire l’indennità di disoccupazione. Situazione economica: Possedere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a € 10.140,00.

Non devono essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali.

Non saranno ammesse le domande presentate da più componenti dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE.

I beneficiari selezionati saranno inseriti all’interno dei diversi servizi comunali per svolgere attività di piccola manutenzione, pulizia ordinaria degli immobili comunali, verde pubblico e arredi urbani, servizi di prima accoglienza presso la Sede Comunale o altri immobili pubblici. Inoltre supporto ai servizi comunali rivolti a minori, anziani e persone con disabilità. Previste in programma attività di supporto logistico durante gli eventi sul territorio.

Il tirocinio prevede un impegno di 20 ore settimanali per una durata iniziale di 3 mesi (prorogabile per altri 3 mesi, fino a un massimo di 6 complessivi, previa valutazione positiva). Ai partecipanti verrà riconosciuto un compenso forfettario pari a € 600,00 mensili lordi, subordinato alla frequenza effettiva. Si specifica che l’attivazione del tirocinio non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro.

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo d’istanza presente sul portale del Comune di Cisternino e presentata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26 giugno 2026.

Le modalità di invio consentite sono la consegna a mano cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino. Invio digitale (PEC) all’indirizzo comune@pec.comune.cisternino.br.it.

Alla domanda, debitamente firmata, occorre obbligatoriamente allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità e l’attestazione ISEE (ordinario o corrente) valida.

La graduatoria dei potenziali beneficiari sarà formulata in ordine crescente in base al valore dell’ISEE. In caso di parità di ISEE, verrà data priorità ai nuclei familiari più numerosi e