Si è riunito ieri 12 giugno presso la sede il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, alla presenza del gruppo consiliare e degli assessori, per fare il punto sull’attività politica sul territorio e definire le nuove linee strategiche del partito.

​Nel corso della seduta, il coordinatore cittadino Massimiliano Oggiano ha ufficializzato la nomina dei nuovi componenti del direttivo cittadino: Aurelia Roppo, l’avv. Fabio Speranza e l’avv. Luca Leoci. Un rafforzamento della squadra altamente qualificato che punta a consolidare l’azione del partito in città, in un’ottica di continuità e rinnovato impegno.

​Il focus centrale dell’incontro è stato dedicato alla presentazione del Corso di Formazione e Conoscenza Politica, progetto fortissimamente voluto e deliberato dal coordinamento cittadino. A illustrare i dettagli e il percorso didattico, articolato in specifici moduli, è stato il dott. Ettore Zantonini, responsabile provinciale di Alleanza Cattolica, in collaborazione con la quale si terra’ il Corso.

​L’iniziativa, che prenderà il via dopo la pausa estiva (settembre/ottobre), si rivolge a cittadini, attivisti e a chiunque desideri approfondire temi quali storia e etica politica, diritto costituzionale, amministrativo ed economico, oltre alla disciplina degli enti locali. Il percorso si avvarrà di un corpo docente altamente qualificato sulle singole materie trattate.

​“Riteniamo che le ragioni di un corso di formazione politica si fondino sulla necessità improrogabile di trasformare l’impegno civico in competenza” – si legge nella nota del coordinamento. “I recenti fatti di cronaca che hanno interessato Brindisi, in linea con dinamiche consolidate negli ultimi decenni di storia politica locale, dimostrano che, senza una radicata cultura della responsabilità e solide competenze, la politica rischia di ridursi a mero calcolo strategico, a scapito del bene della comunità.”

​Il percorso formativo si baserà su cinque pilastri fondamentali:

​Competenza e Consapevolezza: per decifrare le dinamiche socio-economiche superando la demagogia.

​Conoscenza delle Istituzioni: per comprendere il funzionamento della macchina amministrativa e l’iter legislativo.

​Etica e Responsabilità: per promuovere la cultura della legalità e la trasparenza.

​Abilità Pratiche: per sviluppare doti di leadership, comunicazione efficace e gestione dei conflitti.

​Cittadinanza Attiva: per fornire strumenti concreti a chi vuole incidere positivamente sul territorio.

​Nelle prossime settimane verranno comunicati ufficialmente i canali e le modalità per inoltrare la propria adesione e partecipare al corso.

​Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia – Brindisi