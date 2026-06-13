Lo sport come canale privilegiato per la trasmissione dei valori della Costituzione italiana Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:30, presso l’Oratorio Parrocchiale di via Cellino a San Donaci, si terrà la manifestazione pubblica denominata “La legalità è un gioco di squadra”, che culminerà nella tanto attesa “Partita della Legalità”.

L’evento nasce dalla stretta sinergia tra il Comune di San Donaci, il Comitato Festeggiamenti (COMFEST) di San Luigi e la Sottosezione di Brindisi dell’Associazione Nazionale Magistrati. Quest’ultima rinnova attraverso questo appuntamento il proprio impegno costante nella diffusione dei “Percorsi di Legalità”, con l’obiettivo prioritario di promuovere la cultura del rispetto delle regole e dei diritti fondamentali della persona.

Il programma della serata prevede uno spazio dedicato alle esibizioni delle associazioni sportive del territorio, le quali offriranno brevi dimostrazioni pratiche. Saranno momenti per sottolineare la centralità della pratica motoria all’interno dei processi di crescita, inclusione e sana socialità dei più giovani. Successivamente, alle ore 19:00, l’attenzione si sposterà sul rettangolo di gioco per il fischio d’inizio del match. L’incontro verrà arbitrato da Antonio Benarrivo, indimenticato vicecampione del mondo con la Nazionale italiana nel 1994.

La sfida calcistica vedrà contrapposte due compagini particolari: da una parte la selezione dei Magistrati della Sottosezione di Brindisi e dall’altra una rappresentanza di amministratori, politici locali e dipendenti comunali. Questa formula mira a coniugare il valore della memoria con l’attivazione dei principi civili fondamentali. L’intera iniziativa è stata promossa dal dottor Pierpaolo Montinaro, Sostituto Procuratore presso la Procura di Brindisi e Presidente della sezione locale dell’ANM, con l’intento preciso di tradurre i concetti normativi in azioni concrete e comprensibili per l’intera comunità.

L’obiettivo del torneo risiede nell’affermazione dei pilastri della Costituzione italiana come la lealtà, la solidarietà, il rispetto reciproco e l’impegno civile. Attraverso la metafora del gioco, la legalità e lo sport si configurano come un allenamento quotidiano necessario per formare cittadini liberi, consapevoli e responsabili del bene comune.

L’Amministrazione comunale e i partner organizzativi invitano la cittadinanza, le famiglie e i giovani a prendere parte a questo momento di aggregazione e riflessione collettiva.