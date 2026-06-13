Valtur Brindisi comunica con grande soddisfazione di aver esteso il contratto con il direttore commerciale & marketing Andrea Fanigliulo fino al 30 giugno 2030.

Un attestato di stima e fiducia, dal punto di vista umano e professionale, che suggella un percorso nato nell’estate del 2016 e proseguito in un decennio il cui il brand New Basket Brindisi ha ampliato i propri confini in ambito nazionale ed internazionale.

La ricerca e gestione di partnership virtuose ed il lavoro effettuato sul con la costante collaborazione tra le aziende partner ha creato una rete unica nel suo genere in questo territorio.

Il commento del direttore Andrea Fanigliulo: “Per me è un risultato prestigioso, un grande onore, oltre che notevole responsabilità, legare il mio nome a quello della NBB fino al 2030. Un percorso iniziato dieci anni fa e che ha portato in queste stagioni notevoli successi in termini di branding oltre che importanti traguardi dal punto di vista commerciale arrivando a coinvolgere e annoverare tra i nostri partner 130 aziende locali, regionali e nazionali. Un rinnovo che testimonia ancor di più quanto abbia sposato questo progetto imprenditoriale-sportivo e quanto oramai sia legato a una società diventata per me famiglia, a una splendida città che mi ha accolto e fa sentire a casa, a una tifoseria unica e a tutte quelle aziende che da diverse stagioni “scendono in campo” al mio fianco e ci supportano ogni anno con grande costanza e vicinanza. A tutti loro va la mia infinita ed eterna riconoscenza per quanto fatto fino ad ora e per continuare a sognare insieme grandi traguardi da condividere. Infine un grazie enorme al Presidente Marino e al GM Tullio per avermi portato a Brindisi nel 2016 e per voler continuare con il sottoscritto questa collaborazione professionale, grazie ai soci della NBB e a tutti i miei colleghi d’ufficio e di campo per il prezioso supporto lavorativo ricevuto in questi dieci anni. FORZA VALTUR, FORZA BRINDISI!”

Le parole del General Manager Tullio Marino: “Andrea per noi è un top player, un professionista esemplare che abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco da oltre un decennio. Tantissime aziende hanno avuto fiducia nel lavoro di Andrea e della New Basket Brindisi; la continua crescita della nostra rete è il frutto di un lavoro costante, credibile e di successo generato attorno allo sport. Un club come la NBB ogni giorno affronta numerose sfide, quelle in campo sono solo alcune e non sempre le più complesse, e poterle affrontare assieme ad una persona come Andrea è per noi un valore aggiunto di fondamentale importanza. In bocca al lupo a te, a noi, Forza Brindisi”.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi