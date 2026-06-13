Il Progetto GUSTI continua nelle Terre di Fasano: grande successo per “Thinking plant-based, eat local” con la chef Irene Volpe

Un viaggio tra storytelling gastronomico, workshop di cucina ed arti performative per valorizzare l’identità e la biodiversità del territorio pugliese.

Protagonista d’eccezione dell’iniziativa è Irene Volpe, stimata chef, narratrice gastronomica e già finalista di MasterChef Italia. Grazie ai suoi contributi social il pubblico è coinvolto in un percorso narrativo e sensoriale volto a riscoprire le radici più profonde di questa terra, mettendo al centro i produttori locali e le storie umane che rendono unico il territorio fasanese.

“Thinking plant-based, eat local” è un omaggio alla cucina a base vegetale e a chilometro zero, ma anche un vero e proprio manifesto culturale. Al centro dell’iniziativa non c’è solo il cibo, ma tutto ciò che esso rappresenta: l’identità di un luogo, la passione dei suoi custodi e quelle tradizioni agricole e gastronomiche che si tramandano intatte da generazioni.

La pubblicazione del video ufficiale che vede protagonista Irene Volpe ha scatenato un vero e proprio boom di visualizzazioni, oltre 100 mila tra stories e reel. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, generando un forte coinvolgimento emotivo e una pioggia di commenti. Un successo mediatico che conferma la fame di autenticità da parte degli utenti e la straordinaria capacità della chef di raccontare, con la sua sensibilità, la bellezza e i sapori di questo territorio.

L’attività è organizzata e promossa da Puglia Culture, in collaborazione con il Comune di Fasano e il supporto tecnico di Tecnopolis PST ed è finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italy-Croatia Programme 2021 – 2027.

Link al Reel https://www.instagram.com/p/DZXw3m6tubu/