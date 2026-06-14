Prende il via domani, lunedì 15 giugno, dalla provincia di Brindisi – come nei giorni scorsi nelle altre province pugliesi – il percorso formativo interdisciplinare dedicato al contrasto della violenza maschile contro le donne, fortemente voluto dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e realizzato dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia in collaborazione con la rete regionale dei Centri Antiviolenza.

L’incontro, dal titolo “Comprendere la violenza maschile contro le donne”, è in programma dalle 9 alle 13 nell’auditorium del Castello di Mesagne, e sarà dedicato all’analisi delle radici socio-culturali del fenomeno, degli stereotipi di genere e dei dispositivi patriarcali che continuano a influenzare dinamiche di discriminazione e violenza.

L’iniziativa è rivolta a forze di polizia locale, magistrati, avvocati, medici, giornalisti, psicologi, assistenti sociali e a tutti gli operatori coinvolti nei percorsi di presa in carico e protezione, con l’obiettivo di tradurre le conoscenze scientifiche in un’azione etica, giuridica e sociale sempre più integrata sul territorio regionale, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra le diverse figure che operano nella rete di tutela delle donne vittime di violenza.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del neo sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, di Antonio Matarrelli, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, di Massimiliano Fiorentino, Presidente del CROAS Puglia, e di Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia.

«La violenza contro le donne non può essere affrontata soltanto sul piano dell’emergenza» dichiara Giuseppe Vinci. «È necessario promuovere una formazione condivisa che consenta a tutte le professioni coinvolte di sviluppare linguaggi, strumenti e competenze comuni. Solo attraverso una rete preparata e consapevole è possibile garantire interventi efficaci e contribuire a un reale cambiamento culturale».

​Ufficio stampa APR