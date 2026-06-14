Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 20.30, in Piazza Castello, si terrà la cerimonia finale della prima edizione del Premio di Poesia “Angelica Pirtoli”, con il patrocinio gratuito del Comune di Torchiarolo.

La serata sarà un momento di restituzione pubblica del percorso svolto con bambini, ragazzi, scuole e famiglie: non solo una premiazione, ma l’apertura di uno spazio partecipativo in cui la memoria diventa incontro, responsabilità e cittadinanza attiva.

Saranno premiati gli elaborati partecipanti e sarà allestita una mostra dei lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi, a cura di Claudia De Ventura, Mattia Morelli e Tonino Perrone. Parole, disegni e produzioni creative entreranno così a far parte di una memoria che fiorisce e che continuerà nel tempo.

Particolare rilievo avrà la presenza del Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso un percorso che intreccia educazione, legalità e partecipazione comunitaria.

Interverranno inoltre la Prof.ssa Agnese Del Giudice, consulente della Commissione parlamentare antimafia e docente del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento, e Nadia Rizzello, Presidente dell’associazione “Angelica Pirtoli – Semi di Giustizia e Rinascita”, la cui testimonianza richiama il senso più profondo del Premio: custodire la memoria di Angelica trasformandola in seme di giustizia, bellezza e rinascita.

La serata sarà arricchita da letture poetiche, interventi artistici, testimonianze e musica, con il contributo del sociologo e criminalista Dott. Alvaro Longobardi, dell’attrice Maria Isabella D’Amico e del rapper Mirko Gaiser.

Inoltre, prima della cerimonia di premiazione, a partire dalle ore 19.15, avrà luogo una attività di animazione ludico creativa per bambini, a cura dei gruppi Agesci Mesagne 1 e Agesci Squinzano 1.

Il percorso proseguirà anche dopo l’evento: gli elaborati e la documentazione delle attività saranno accolti dal Fondo Angelica Pirtoli della Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo” di Brindisi, affinché diventino patrimonio condiviso e occasione permanente di educazione alla cittadinanza e all’impegno civile.

L’iniziativa è promossa con il contributo del Coordinamento provinciale di Libera Brindisi, Oratorio Giovanni Paolo II di Torchiarolo, Lions Club Torchiarolo Valesio ETS, Lions Club San Pietro Vernotico, Comitato Genitori “Valesium”, Lu Torchiu e Valisu.

19 giugno 2026, ore 20.30

Piazza Castello – Torchiarolo

Ingresso libero