Attimi di apprensione nella serata di oggi in via Bonifico Dragonetti, a Oria, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’evento.

L’intervento dei pompieri ha consentito di evitare ulteriori conseguenze e di scongiurare il propagarsi dell’incendio ad altre strutture vicine. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.

Presenti sul luogo dell’accaduto anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato gli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’episodio e verificare le cause che hanno provocato il rogo.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse dopo aver eliminato ogni potenziale situazione di pericolo per residenti e passanti.