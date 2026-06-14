La Olio Pantaleo Volley Fasano puntella il reparto centrali e mette a segno un importante colpo di mercato in vista del prossimo campionato di Serie A2. La società gialloblù ha ufficializzato l’ingaggio di Isabella Lavagnino, giovane talento piemontese pronta alla sua prima vera esperienza lontano da casa.

L’identikit della nuova centrale gialloblù 19 anni alta 182 cm proviene dal Cus Torino. Isabella muove i primi passi nel mondo del volley nella sua città natale, Asti. Viene poi notata dal prestigioso vivaio di Chieri, dove trascorre tre stagioni fondamentali per la sua maturazione sportiva. In terra chierese la centrale colleziona anche prestigiose convocazioni in Serie A1 e in Coppa CEV. Nell’ultima stagione ha difeso i colori del Cus Torino in Serie B1, confermando una crescita tecnica costante che le è valsa la chiamata della Olio Pantaleo per il salto di categoria.

Le prime parole di Isabella LavagninoLa nuova giocatrice della compagine fasanese ha espresso grande entusiasmo per questa nuova pagina della sua carriera: “Fasano rappresenta per me una grande opportunità per mettermi in gioco e compiere un importante passo nel mio percorso. Sono molto felice della scelta che ho fatto. Credo che questo sia l’ambiente ideale per crescere non solo come atleta, ma anche come persona. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, lavorare con la squadra e dar e il mio contributo, mettendoci sempre il massimo impegno”.

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