È venuto a mancare nelle scorse ore il dott. Franco Leoci, figura conosciuta e stimata della vita politica e amministrativa brindisina.

Nel corso della sua lunga esperienza pubblica ha ricoperto l’incarico di vice sindaco di Brindisi ed è stato uno degli esponenti di riferimento della Democrazia Cristiana. Ha inoltre fatto parte del Comitato di gestione della Asl e del Consiglio di amministrazione del Consorzio Asi, contribuendo con competenza e senso delle istituzioni all’attività amministrativa del territorio.

Negli ultimi anni aveva continuato a seguire con attenzione le vicende cittadine, affidando spesso a Brundisium.net i suoi interventi e le sue riflessioni. I suoi scritti si distinguevano per il costante richiamo al rispetto delle norme, alla trasparenza dell’azione amministrativa, alla correttezza istituzionale e alla tutela dell’interesse generale.

Con uno stile sobrio, rigoroso e documentato, offriva analisi puntuali, animate da un forte senso civico e dalla convinzione che la buona amministrazione dovesse fondarsi sulla legalità, sull’equità e sulla responsabilità verso la comunità.

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17, nella chiesa Ave Maris Stella.

Al figli, ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze del direttore e di tutta la redazione di Brundisium.net, che lo ricordano con gratitudine per il prezioso contributo di idee e di approfondimento offerto negli anni al nostro giornale e, in generale, al dibattito pubblico locale.