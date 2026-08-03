Sarà una vera festa di fine viaggio l’ultima data di “Famiglia Imbarazzi – Imbarazziamoci Tour”, lo spettacolo che ha consacrato il successo teatrale di Giuseppe “Mandrake” Ninno, diventando uno dei fenomeni comici più seguiti delle ultime stagioni. L’appuntamento conclusivo è in programma venerdì 7 agosto, alle ore 21.30, al Foro Boario di Ostuni. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

La serata ripercorrerà il viaggio artistico e produttivo che ha portato la Famiglia Imbarazzi in tutta Italia, coinvolgendo pubblici e generazioni differenti. In due stagioni il progetto ha totalizzato 185 repliche e oltre 120 mila biglietti venduti, con numerosi sold out e una partecipazione trasversale per età e provenienza. Numeri che certificano un successo popolare costruito tappa dopo tappa, attraverso una comicità diretta e immediata, capace di trasformare piccoli conflitti domestici, gruppi WhatsApp, abitudini familiari e imbarazzi quotidiani in un rito collettivo di risata liberatoria.

A sintetizzare il percorso è lo stesso Ninno, con il tono irriverente che accompagna lo spettacolo: «Dopo 185 repliche, più di 500 cessi di Autogrill marcati, oltre 120 mila biglietti venduti e 1.200 gruppi WhatsApp sputtanati, direi che ci siamo divertiti abbastanza». La data di Ostuni avrà dunque il sapore di un grande abbraccio finale, tra gag iconiche, momenti diventati parte dell’immaginario dello spettacolo e sorprese pensate per chi ha seguito il tour fin dall’inizio. Una serata speciale, costruita come il congedo da un tour che ha portato sul palco un universo nato dall’osservazione delle relazioni familiari e cresciuto grazie a un rapporto sempre più stretto con gli spettatori.

Fondamentale, nel raggiungimento di questi risultati, il lavoro produttivo e organizzativo portato avanti da Euphorica Srl e Aurora Eventi, due realtà che sono già al lavoro sui prossimi sviluppi artistici e produttivi dell’universo creato da Giuseppe “Mandrake” Ninno. Il nuovo capitolo partirà l’8 ottobre con il tour di “Citofonare Casa Imbarazzi”, il nuovo spettacolo dedicato alla famiglia più imbarazzante d’Italia.

L’appuntamento del 7 agosto segnerà dunque il passaggio simbolico verso un nuovo capitolo. Si chiude un percorso che ha trasformato la Famiglia Imbarazzi in un fenomeno teatrale nazionale e si aprono nuove prospettive per l’universo creativo di Giuseppe “Mandrake” Ninno. A Ostuni si chiude un viaggio durato due stagioni, fatto di palchi, sold out e risate diventate parte di una storia speciale. L’ultima data sarà il saluto a uno spettacolo che ha trasformato la vita familiare in una lingua comune tra artista e pubblico.

Ufficio stampa Aurora Eventi