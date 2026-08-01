Lo show immersivo tra musica dal vivo, coreografie, narrazione ed effetti speciali è l’appuntamento Extra dello Stupor Mundi Festival 2026. Biglietti disponibili su TicketOne

L’energia del K-Pop è pronta a conquistare la Puglia. Domenica 2 agosto, alle ore 21, il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino ospiterà “K-Pop Music Is Coming Soon”, lo spettacolo immersivo ispirato all’universo delle serie coreane e al fenomeno musicale che ha conquistato milioni di giovani in tutto il mondo.

L’evento rappresenta l’appuntamento Extra dello Stupor Mundi Festival 2026, la rassegna itinerante prodotta e realizzata dalla New Music Promotion, sotto la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda.

Lo spettacolo è organizzato da New Music Promotion in collaborazione con Palco Reale, con la produzione artistica di Teatro Apparte e Authentic JAM. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Un viaggio immersivo nell’universo K-Pop

“K-Pop Music Is Coming Soon” porta sul palco un live show capace di fondere musica, racconto, danza e immagini. Un viaggio spettacolare tra atmosfere futuristiche, battaglie epiche contro forze oscure e l’energia travolgente del K-Pop, nel quale azione e ritmo si uniscono in un’esplosione di colori ed emozioni.

A dare voce e carattere allo spettacolo saranno i cantanti dal vivo, un brillante trio femminile e la band dei Soda Pop, chiamata a ricreare con energia e potenza l’inconfondibile universo sonoro del genere musicale coreano.

Elemento centrale dello show sarà il corpo di ballo composto da dieci performer, protagonista di coreografie spettacolari costruite con precisione, dinamismo e grande impatto visivo. Sul palco ci sarà anche la simpatica e iconica mascotte Tiger, pronta ad accompagnare il pubblico nei diversi momenti del racconto.

L’allestimento scenico contribuirà a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente: LED wall, luci laser, visual immersivi ed effetti luminosi trasformeranno il Forum Eventi in un ambiente futuristico, nel quale ogni brano diventerà una vera e propria scena da vivere.

Non un semplice concerto tributo, dunque, ma uno spettacolo completo, pensato per coinvolgere gli appassionati del K-Pop e conquistare spettatori di ogni età attraverso musica, danza, teatralità e immaginazione.

«Con questo appuntamento lo Stupor Mundi Festival apre la propria programmazione a un linguaggio internazionale capace di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni – sottolinea il direttore artistico Vincenzo Gianfreda –. “K-Pop Is Coming” è uno spettacolo di grande impatto, costruito attraverso musica dal vivo, coreografie e tecnologie visive. Una proposta che conferma la natura trasversale del nostro festival e la volontà di parlare a pubblici differenti».

L’esperienza Meet & Greet

Al termine dello spettacolo, alle ore 22.30, sarà possibile partecipare al Meet & Greet Upgrade, durante il quale i fan potranno incontrare gli artisti, salutare il cast dei cantanti e scattare una fotografia ricordo con la mascotte Tiger.

L’Upgrade per il Meet & Greet deve essere acquistato separatamente e non consente da solo l’ingresso allo spettacolo: per accedere è necessario essere in possesso anche del biglietto ordinario.

Prosegue lo Stupor Mundi Festival

Dopo le tappe di Oria con Paolo Jannacci, San Giorgio Ionico con Federico Quaranta e Mesagne con Raphael Gualazzi, lo Stupor Mundi Festival entra nel cuore della propria programmazione estiva.

Il festival tornerà l’8 agosto a Mesagne con Frankie hi-nrg mc. Seguiranno tre appuntamenti consecutivi a Ceglie Messapica: i Selton il 9 agosto, Cristina Donà il 10 agosto e Irene Grandi l’11 agosto.

La parte conclusiva della rassegna farà tappa a Francavilla Fontana con Dargen D’Amico, il 14 agosto, e Cesare Dell’Anna, l’11 settembre.

Il progetto è nato con il supporto della Regione Puglia e ha tra i suoi partner RUUN, la community di carpooling collegata agli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, che mette in contatto chi vive nei piccoli centri per favorire la condivisione dei passaggi.

Informazioni

K-Pop Music Is Coming Soon

Domenica 2 agosto 2026, ore 21.00

Forum Eventi – Via Taranto

San Pancrazio Salentino (Brindisi)

Evento a pagamento

Biglietti disponibili su TicketOn