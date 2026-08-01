Ci sono articoli che si scrivono con la fluidità della cronaca e altri in cui le dita sulla tastiera tremano un po’ di più per l’emozione. Raccontare la convocazione ufficiale nella Nazionale italiana 3×3 Under 23 per i XX Giochi del Mediterraneo di un talento del basket è un dovere di cronaca; farlo sapendo che quell’atleta è tua sorella minore, trasforma la professione in un incrocio unico di orgoglio familiare e rigore giornalistico.

Ma i fatti, sportivamente parlando, superano ogni legame di sangue: Giorgia Amatori farà parte dell’Italia Team a Taranto 2026.La lista ufficiale, diramata dal Settore Squadre Nazionali della FIP ieri, 31 luglio 2026, inserisce la playmaker classe 2003 nel quartetto d’assalto che difenderà i colori azzurri.

Per lei non si tratta affatto della prima volta con la maglia della Nazionale: la chiamata per Taranto è il coronamento di un percorso che l’ha già vista in passato indossare e onorare l’azzurro nelle selezioni giovanili.

Chi la conosce sul parquet sa bene cosa significhi la sua presenza in squadra. In campo Giorgia è il motore immobile del gioco, una leader naturale che si spende fino all’ultimo secondo per le proprie compagne. A definirla è un carattere forte, d’acciaio, e una fame agonistica rara: Giorgia semplicemente non ci sta a perdere. Questa sua totale abnegazione, unita a una grinta contagiosa, le ha fatto guadagnare ovunque un soprannome che dice tutto: per i tifosi lei è la “Tigre”. Un nickname affibbiato sul campo da chi si è innamorato istantaneamente del suo modo viscerale di vivere il basket, rendendola la beniamina indiscussa di ogni palazzetto.

La chiamata in Nazionale arriva a poche settimane dalla sua blindatissima conferma ufficiale nel roster della Pallacanestro Femminile Umbertide in Serie A2. Nata a Brindisi e cresciuta cestisticamente tra le massime serie nazionali (con tappe formative anche in A1 a Campobasso), la regista pugliese torna ora nella sua terra d’origine per la rassegna continentale.

La squadra si radunerà giovedì 27 agosto a Roma per le ultime rifiniture, prima del trasferimento a Taranto. Le Azzurrine alloggeranno nel Villaggio Italia, allestito a bordo della nave della Marina Militare nel porto, e debutteranno sabato 29 agosto ai Giardini di Villa Peripato.

Insieme ad Amatori, la spedizione schiererà atlete del calibro di Ilaria Bernardi, Loredana Ngamene Takougang e Nancy N’Guessan.Seguire questo torneo da giornalista richiederà uno sforzo doppio per mantenere il distacco professionale e l’oggettività del taccuino. Perché se sul parquet ruggisce la “Tigre” capace di trascinare i tifosi, a casa rimane pur sempre la “cocca di mamma”. Sotto la tribuna stampa di Taranto, stavolta, batterà inevitabilmente anche un cuore da sorella.

Giada Amatori