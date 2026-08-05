L’Orientation Desk della Provincia di Brindisi si concede una breve pausa estiva. Lo sportello, attivo presso il Chiostro – Polo dell’Innovazione, resterà chiuso dal 3 al 30 agosto e riaprirà regolarmente lunedì 31 agosto, riprendendo tutte le attività di orientamento e accompagnamento rivolte a chi è alla ricerca di opportunità formative e lavorative.

L’Orientation Desk è uno dei servizi previsti dal progetto “Direzione O.R.A. – Orienta, Reinventa, Avanza”, promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali for Work” e finanziato dal PR FESR-FSE+ Puglia 2021-2027. Il progetto nasce per sostenere giovani, disoccupati, inoccupati, NEET, donne e persone in condizioni di fragilità nella costruzione del proprio percorso professionale, favorendo l’incontro tra competenze e mercato del lavoro.

Nel corso dei mesi, lo sportello ha offerto gratuitamente servizi di orientamento professionale e formativo, supporto nella ricerca attiva del lavoro, redazione e revisione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui di selezione, bilancio delle competenze e informazioni su corsi, bandi, tirocini e opportunità di autoimpiego. Tra le attività figurano anche il personal rebranding, l’orientamento scolastico e universitario e il collegamento diretto con le imprese del territorio attraverso iniziative dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del Chiostro – Polo dell’Innovazione, sempre più punto di riferimento provinciale per innovazione, formazione, orientamento e servizi per il lavoro, grazie anche alla rete di partner che affianca la Provincia di Brindisi nella realizzazione del progetto.

Le attività dell’Orientation Desk riprenderanno lunedì 31 agosto con i consueti orari di apertura:

• Lunedì: 8.30 – 14.30

• Mercoledì: 8.30 – 12.30 | 15.30 – 17.30

• Venerdì: 8.30 – 14.30

Contatti:

• Email: chiostrohubinnovazionebrindisi@gmail.com

• Sito web: www.chiostropoloinnovazione.it/punti-cardinali-for-work/

• Telefono: +39 375 8995003

Brindisi, 5 agosto 2026