August 1, 2026
Ago 1, 2026    Posted by    news

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore in occasione delle tre serate del “POLIFONIC FESTIVAL” sulle colline di Cisternino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed al traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato due giovani, un fasanese e un campano, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope.

All’arresto si è giunti all’esito della tempestiva ed immediata attività investigativa della Squadra mobile, che ha consentito di individuare i due presunti spacciatori colti nell’atto di cedere la predetta sostanza.

L’attività ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, tra cui cocaina, metanfetamina, chetamina e hashish e somme denaro contante, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Un terzo giovane, anche lui residente a Fasano, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato PS di Ostuni e dell’ufficio Servizi della Questura, pochi istanti dopo aver rubato un’autovettura. Nonostante abbia tentato la fuga, il giovane è stato immediatamente fermato.

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