Mercoledì prossimo, 5 agosto, saranno trascorsi 332 anni dalla nascita di Leonardo Leo (1694-1744), compositore sanvitese che fu Maestro alla Cappella Reale di Napoli, lodato ancora da Wagner e Verdi per la bellezza delle sue opere.

A celebrarlo sarà il Barocco Festival, che da 29 anni si svolge nel suo nome in città e in altri centri del Salento. Domani sera, alla vigilia del compleanno di Leo, si terrà un’anteprima in due tappe: dapprima, alle 21, al Castello Dentice di Frasso e, intorno a mezzanotte, davanti alla presunta casa di Leo, in via Giudice Sardelli.

A lato del ricco programma del Festival e d’intesa con l’Amministrazione Comunale e con la Direzione Artistica del M° Cosimo Prontera, la Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” propone tre iniziative per rinsaldare il rapporto fra il Maestro del Settecento e la città che gli diede i natali.

Anzitutto una serie di tour sui luoghi d’infanzia del musicista: dalla casa natale alla Basilica di Santa Maria della Vittoria (dove fu battezzato), fino alla Chiesa di San Domenico e all’attiguo chiostro, dove Leo ebbe la prima formazione musicale. Le visite – guidate dagli operatori della Cooperativa Thalassia dell’Infopoint comunale – si svolgeranno nei tardi pomeriggi dei giorni in cui il Barocco Festival fa tappa in città: domani 4 agosto alle 18, domenica 23 alle 18 e sabato 29 agosto alle 18.30. La partecipazione ha un costo di 5 euro a persona (ad eccezione del 29 agosto, poiché il tour è pensato gratuitamente per bambini), con prenotazione obbligatoria al numero 331 9277759.

Proprio nel vano della Torre dell’Orologio che si apre fra le sedi dell’Infopoint e della Pro Loco, dal 5 agosto e fino alla serata inaugurale del Festival (il 23 agosto), l’attesa della kermesse è scandita dall’ascolto continuo delle opere di Leonardo Leo. Infatti, l’androne della Torre sarà aperto ogni giorno, dalle 10 alle 12, per garantire a chiunque lo desideri di poter godere delle celebri composizioni del Maestro in uno spazio riservato.

Infine, per tutta la giornata del 4 e del 5 agosto, nelle strade del centro storico risuoneranno le note di Leo, con la filodiffusione che la Pro Loco gli dedica per ricordare a tutti i passanti, turisti e cittadini, la giornata speciale del suo compleanno e l’avvio del Festival in suo onore.

Si allegano le locandine dei tour e dell’ascolto continuo delle opere di Leo, insieme ad alcune immagini del compositore e dei luoghi d’infanzia a San Vito dei Normanni.