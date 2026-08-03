Grande attesa a Cisternino per il concerto di stasera Lunedi 3 Agosto dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” nella centralissima Via Roma a conclusione dei festeggiamenti in onore dei Santi patroni Quirico e Giulitta. Il grande regalo del comitato cittadino ai cittadini per una serata-evento emozionante con il fenomeno intramontabile della pizzica. Si prevede il pieno di pubblico con una forte presenza turistica sul territorio internazionale. Un aiuto arriva anche dall’imposta di soggiorno turistica che contribuisce ad alzare di qualità l’offerta culturale del territorio. L’Orchestra Popolare si presenterà con una formazione di quindici musicisti, con la presenza di quattro danzatrici del Corpo di Ballo. Il concerto ripercorrerà i grandi arrangiamenti nati dalle passate collaborazioni con i Maestri Concertatori: dalle atmosfere minimali di Ludovico Einaudi in “Mamma la rondinella”, al manifesto femminile di Carmen Consoli in “Fimmine fimmine”, fino alle contaminazioni elettroniche di Dardust in “Rirollalà”. In scaletta le pizziche tradizionali e l’immancabile inno “Kalìnifta”.

E’ stata una bella festa nel fine settimana. Il ritorno della cassarmonica in Piazza Vittorio Emanuele ha restituito fascino e tradizione alla Festa Patronale di San Quirico e Giulitta a Cisternino in programma perché la manifestazione e’ tornata a rivivere gli antichi splendori del passato.Il rinomato gran concerto bandistico Citta’ di Squinzano del maestro Giovanni Guerrieri ha presentato un programma artistico di spessore come anche l’orchestra Città di Gioia del Colle diretta dalla professoressa Susanna Pescetti, due formazioni musicali di eccellente caratura che hanno portato nel borgo della Valle d’Itria il prestigioso cartellone musicale con celebri sinfonie che hanno reso armoniosa la festa patronale ed allietato i numerosi appassionati della lirica. Arie melodiche di grande richiamo sotto la Torre dell’Orologio che variano dalla Norma di Bellini, Traviata di Giuseppe Verdi e Turandot di Giacomo Puccini e molto altro ancora in esecuzione.

Stasera il grande evento popolare del concerto della Notte della Taranta che si preannuncia molto coinvolgente dove si prevede una numerosa presenza di pubblico pronto a ballare fino a notte fonda i ritmi indiavolati della pizzica salentina. Spettacolo garantito ed un notevole orgoglio personale da parte del comitato del Presidente avvocato Pasquale Luigi Zizzi.

Il risultato di un grande lavoro di squadra alla presenza dell’Amministrazione comunale con il Sindaco Lorenzo Perrini e gli assessori Roberto Pinto ed Annalisa Canzio, dell’Unità pastorale con la presenza di Don Giancarlo Carbonara e Don Giuseppe Cantoro ed il comitato cittadino ha ringraziato l’amministrazione comunale per la collaborazione: “La festa unisce cuori, storie e generazioni – dice l’avvocato Zizzi – malgrado le difficoltà logistiche ed i numerosi problemi l’obiettivo era quello di tornare alle origini nel pieno rispetto delle tradizioni locali”. Purtroppo in serata è arrivata la notizia della scomparsa del salesiano Don Giovanni Monaco originario di Cisternino: Il caso ha voluto che la triste notizia della sua dipartita sia giunta mentre era in corso la Messa Solenne in Onore dei Santi Quirico e Giulitta – scrive il Sindaco Lorenzo Perrini – l’ultima volta che abbiamo avuto l’occasione di incontrarci è stata quando hai celebrato la messa funebre per l’amico Pino.

Era evidente il suo precario stato di salute ma ha voluto comunque esserci.

Cisternino perde un suo figlio che ha dato tutto se stesso alla Comunità Salesiana. Sentite condoglianze ai suoi cari e alla Comunità Salesiana”. Funerali in programma mercoledì mattina 5 Agosto alle 10,30 al PalaConvertini di Cisternino.

FRANCESCO ZIZZI