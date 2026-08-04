Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Brindisi, e in particolare l’Assessorato alle Politiche ed interventi per l’immigrazione, dimostrano quale sia la loro idea di inclusione: allontanare i poveri, relegare gli invisibili ai margini della città e trasformare un problema sociale in un problema di ordine pubblico.

“La scelta di trasferire i lavoratori agricoli migranti presso l’ex discarica non rappresenta una soluzione. È la certificazione del fallimento di una politica sociale che rinuncia ad affrontare le cause dello sfruttamento e preferisce nascondere gli sfruttati.”

Per anni quell’area è stata considerata un luogo delicato, inidoneo, un non luogo. Oggi, improvvisamente, diventa il posto giusto dove collocare esseri umani. Viene da chiedersi: cosa è cambiato? L’area o il valore che questa Amministrazione attribuisce alla vita e alla dignità dei lavoratori migranti?

Siamo di fronte a una narrazione costruita per giustificare una decisione già presa. Una narrazione che, a nostro giudizio, si fonda su ricostruzioni che meritano di essere chiarite pubblicamente, perché le istituzioni hanno il dovere della trasparenza e non della propaganda.

Questa non è la Brindisi solidale che immaginiamo. È una città che rischia di imboccare una deriva inquietante, nella quale i diritti vengono compressi, il dissenso viene liquidato e gli ultimi vengono trattati come un problema da allontanare. Una concezione del potere che richiama pratiche autoritarie e che non può trovare spazio in una Repubblica fondata sulla Costituzione antifascista.

Ma mentre si costruisce l’ennesima polemica contro chi difende i diritti, nessuno sembra voler affrontare il vero scandalo.

Dov’è l’indignazione quando i braccianti vengono sfruttati?

Ed ancora Toraldo Gabrio “Dov’è l’indignazione quando lavorano dall’alba al tramonto e le giornate denunciate agli enti previdenziali risultano spesso di gran lunga inferiori a quelle effettivamente prestate, qualora ciò venga accertato?”

Dov’è l’indignazione quando il caporalato cambia volto, si mimetizza, diventa più sofisticato e continua a sottrarre salario, contributi e futuro a migliaia di lavoratori?

“Ogni mattina quei lavoratori escono dalla struttura per raggiungere i campi. Ogni sera vi fanno ritorno. La struttura resta deserta per l’intera giornata. Per questo chiediamo che gli organi ispettivi competenti, le forze dell’ordine, l’INPS e tutte le autorità preposte che hanno sottoscritto il protocollo anticaporalato in Prefettura intensifichino i controlli affinché sia verificata la corrispondenza tra le giornate realmente lavorate da questi braccianti “Ospiti nel CDR “ e quelle denunciate ai fini contributivi.Sono verifiche dovute. Non accuse preventive.”

Perché se esistono situazioni di irregolarità, vanno accertate e perseguite con fermezza. E questo l’obbiettivo che ci siam posto ma che solo alcuni realmente denunciano e se ne occupano.

Ci rivolgiamo anche alle aziende agricole che impiegano questa manodopera.

Pensano davvero che il problema sia dove dormono questi lavoratori? Oppure il problema è garantire loro salari dignitosi, piena regolarità contributiva, sicurezza sul lavoro e rispetto dei contratti?

Il lavoro agricolo non può continuare a fondarsi sul sacrificio silenzioso di persone che diventano invisibili quando chiedono diritti.

Fa rabbia assistere a un dibattito pubblico in cui sembra che pretendere dignità sia un atto di provocazione, mentre lo sfruttamento venga troppo spesso derubricato a inevitabile conseguenza del mercato.

Noi non ci rassegniamo.

La FLAI CGIL di Brindisi continuerà a denunciare ogni forma di sfruttamento, a pretendere controlli veri, a chiedere trasparenza alle istituzioni e a difendere chi lavora nei campi.

Perché il problema non sono i lavoratori migranti.

Il problema è chi continua a considerare normale costruire un sistema economico che trae profitto dalla loro debolezza.

La politica dovrebbe avere il coraggio di combattere il lavoro nero, il dumping contrattuale e ogni forma di sfruttamento.

Invece c’è chi preferisce spostare gli sfruttati lontano dagli occhi dei cittadini.

Noi continueremo a fare esattamente il contrario.

Continueremo a portarli al centro del dibattito pubblico, perché una città che isola gli ultimi non diventa più sicura: diventa soltanto meno giusta.

E una città che rinuncia alla giustizia sociale rinuncia, inevitabilmente, anche alla propria democrazia.

Toraldo Gabrio

Segr. Gen Flai Cgil Brindisi