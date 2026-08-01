Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un centro di distribuzione di bevande situato a Francavilla Fontana, lungo la strada che conduce a San Vito dei Normanni.

Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, supportate dal personale del distaccamento di Francavilla Fontana e dalle unità specializzate NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).

L’intervento, particolarmente complesso, ha consentito di contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse alle strutture vicine, scongiurando conseguenze ben più gravi.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio e la messa in sicurezza dei luoghi. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.