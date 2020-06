I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno arrestato un 80enne del posto, in esecuzione dell’ordinanza di “aggravamento misura con quella della custodia cautelare agli arresti domiciliari”, emessa in 11 giugno u.s. dal Tribunale di Brindisi. Il provvedimento è scaturito a seguito dell’inosservanza di prescrizioni imposte all’anziano derivanti dalla misura coercitiva non detentiva, con divieto di avvicinamento ad una 30enne, del luogo, nei confronti della quale aveva commesso il reato di “atti persecutori”.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dall’A.G., è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari.