Emozioni in movimento: Più vicini più umani

Giornata mondiale del rifugiato 2025

19 e 20 luglio | Latiano e Torre Santa Susanna

Due centri, un unico messaggio “Più vicini più umani”.

Il SAI Farah di Latiano e il SAI Sadaka di Torre Santa Susanna presentano “Emozioni in Movimento”, un evento congiunto carico di arte, musica e testimonianze, per celebrare insieme la Giornata Mondiale del Rifugiato. Un’occasione preziosa per riflettere, incontrarsi e costruire ponti di umanità. Organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Melograno, che da anni gestisce centri SAI (Servizio Accoglienza e Integrazione) in queste giornate vuole coinvolgere l’intera comunità. “Da oltre dieci anni la nostra cooperativa è impegnata nell’accoglienza e nell’integrazione di persone rifugiate e richiedenti asilo. Emozioni in Movimento è l’espressione concreta del nostro lavoro quotidiano, ma soprattutto del desiderio di creare comunità più umane, inclusive e partecipate.” Irene Milone, presidente della Cooperativa Il Melograno introdurrà le due giornate per i saluti iniziali.

Latiano | Piazza Umberto I

19 luglio 2025

All’interno della Festa Patronale, Emozioni in Movimento apre uno spazio dedicato all’incontro e al racconto. Per l’occasione i ragazzi dei centri SAI Farah di Latiano e SAI Sadaka di Torre Santa Susanna hanno realizzato una mostra di pittura, attraverso la tela sono state rappresentate le loro emozioni e saranno esposte, per l’occasione, in Piazza Umberto I, offrendo a tutte e tutti la possibilità di vedere, ascoltare e conoscere. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco Cosimo Maiorano, l’Assessore ai servizi sociali e il racconto e le testimonianze di chi opera da anni nei centri insieme all’assistente sociale del Sai Farah di Latiano Francesca Gervasi e la Psicologa Alice Marchese. Al termine seguirà il Concerto live di LorenzoPositivo Jovanotti Tribute.

Torre Santa Susanna | Via Garibaldi e Piazza Giacomo Matteotti

20 luglio dalle ore 19.00

A Torre Santa Susanna la città si anima con Artisti di strada, associazioni e mercatini lungo Via Garibaldi. A prendere parte all’evento ci saranno le associazioni:

LabArtCultura, Ant “Rosanna Lodeserto”, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Octobooks, Il Vico

Cif e Fun Project per animare le strade con i loro giochi e il loro divertimento.

In Piazza Matteotti sarà possibile vedere la mostra pittorica dei centri SAI raccontata direttamente da beneficiari e associazioni. La città si incontra per tante attività e tante emozioni.

Prima del concerto live dei RinoPlastici ci saranno i saluti istituzionali con la presenza del Sindaco Michele Saccomanno, l’Assessore ai servizi sociali Lucrezia Morleo e gli operatori del Centro Sai Sadaka di Torre Santa Susanna.

Un doppio evento che unisce due territori in un’unica festa di solidarietà, arte e integrazione.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza per celebrare il valore dell’accoglienza, riscoprendo la ricchezza delle differenze.

Vi aspettiamo il 19 e 20 luglio per vivere insieme le Emozioni in Movimento, lasciarsi trasportare da storie e vivere l’inclusione con occhi diversi.