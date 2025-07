La rassegna culturale “Una Piazza di Libri” è pronta a inaugurare la sua quarta edizione, quest’anno interamente dedicata al tema “Percorsi narrativi per la Parità”. Un’iniziativa che si propone di esplorare le complesse sfaccettature della parità di genere e dell’inclusione attraverso il potere evocativo della letteratura.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 20 luglio 2025, alle ore 20:00, presso la suggestiva Masseria Sciaiani, in Contrada Sciaiani / Via Sardegna a Villa Castelli (Br). La serata vedrà protagonista l’autrice Monica Cito che presenterà il suo ultimo lavoro, “Oltre l’espressino”. Un romanzo che promette di stimolare una profonda riflessione sulla questione di genere, narrando la scoperta di sé e della propria sessualità con acume e brillantezza.

A dialogare con l’autrice saranno: l’Avvocata Isabella Vitale e Carmela Biondi, Presidente di Villa Castelli On Line Aps. L’evento, organizzato da Villa Castelli On Line Aps con il prezioso patrocinio del Comune di Villa Castelli, sarà arricchito dalla partecipazione dell’artista Enza Schiavoni e dall’accompagnamento musicale a cura di Michele Piccoli.

“Una Piazza di Libri – Percorsi narrativi per la parità” è inserita nel ricco cartellone degli eventi estivi del Comune di Villa Castelli, “EsploriAmo Villa Castelli”. L’obiettivo della rassegna è quello di creare opportunità concrete per sensibilizzare, informare e generare dialogo sulla parità di genere e l’inclusione, riconoscendo la letteratura come via privilegiata per affrontare temi complessi e fornire nuovi strumenti di comprensione e confronto. Il progetto intende promuovere momenti di scambio, spazi di espressione artistica e occasioni di dialogo con figure significative del panorama letterario e culturale.

La rassegna proseguirà con altri appuntamenti imperdibili:

28 agosto: Azzurra Rinaldi con “Le signore non parlano di soldi”

29 agosto: Lino Patruno con “Il sud ha vinto”

30 agosto: Chiara Pepe con “Ottocento Ribelle”

Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questi appuntamenti che promettono di essere occasioni preziose di crescita culturale e di confronto costruttivo.