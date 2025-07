Valtur Brindisi comunica la rescissione consensuale del contratto in essere con l’atleta Davide Buttiglione.

Una scelta condivisa nel legittimo interesse dell’atleta di proseguire la sua crescita professionale, confrontandosi in un campionato senior che potrà garantirgli minutaggio e spazio adeguato alle sue ambizioni.

Nato a Brindisi e cresciuto nel settore giovanile biancoazzurro, Davide ha completato tutta la trafila dal minibasket fino all’esordio in Serie A nel 2023. Nella scorsa stagione è stato parte integrante del roster della prima squadra nel campionato di Serie A2.

In bocca al lupo per il tuo futuro Davide, la New Basket Brindisi sarà sempre casa tua!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi