Sono online le prime puntate di “Lady Up: una bio queen dal carcere al palcoscenico”, la nuova serie ideata da Vito Alfarano insieme alla compagnia AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Una serie di puntate che accompagneranno il pubblico dentro il processo creativo di Lady Up, progetto di danza nato all’interno di un istituto penitenziario attraverso mesi di formazione artistica, ricerca coreografica e creazione condivisa.

La serie documenta il percorso umano e performativo vissuto dai partecipanti, seguendo prove, incontri, emozioni e trasformazioni fino all’anteprima dello spettacolo presentata in carcere e al successivo debutto teatrale davanti al pubblico.

Da anni AlphaZTL è una delle realtà italiane che maggiormente utilizza la danza come strumento artistico e sociale per dare voce alle persone ai margini, sviluppando un lavoro continuativo soprattutto negli istituti penitenziari e intrecciando inclusione, arti performative e disabilità. La compagnia, infatti, è riconosciuta anche per i suoi percorsi che uniscono detenuti, danzatori professionisti e performer con disabilità all’interno dello stesso processo creativo.

Tra i protagonisti del progetto anche Francesca De Giorgi, danzatrice con Sindrome di Down, insieme ai detenuti coinvolti nel laboratorio artistico che ha portato alla nascita di Lady Up.

Con questa serie, AlphaZTL approfondisce il proprio lavoro creativo per il pubblico esterno, mostrando ciò che normalmente resta lontano dagli occhi degli spettatori: il tempo della costruzione artistica, le relazioni umane, le fragilità e il potere trasformativo della danza nei contesti di marginalità.

“Lady Up: una bio queen dal carcere al palcoscenico” rappresenta anche la prima esperienza seriale prodotta dalla compagnia, con l’obiettivo di creare una memoria audiovisiva del progetto e sensibilizzare il pubblico sul valore sociale dell’arte performativa.

Le prime due puntate sono disponibili sul canale YouTube ufficiale di AlphaZTL:

https://www.youtube.com/watch?v=_BqrsSY7s_0&list=PLTkMWK1A1v-C_vVPxzD2Okm8oU9xm16Oq&index=1

Le prossime puntate saranno pubblicate nelle prossime settimane sul canale ufficiale della compagnia.