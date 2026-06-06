L’ASL di Brindisi – S.I.A.N. ha attestato la potabilità dell’acqua distribuita nella rete idrica a servizio di via Vespasiano, via Ottaviano e via Silla Dittatore, a Brindisi. Sulla base dell’attestazione resa dall’Autorità sanitaria, il Sindaco di Brindisi ha disposto la cessazione degli effetti dell’ordinanza n. 27 del 31 maggio 2026, restituendo all’uso potabile l’acqua erogata dalla rete nelle tre vie.

Nei giorni scorsi i tecnici di AQP avevano individuato e rimosso la causa della criticità, eseguendo operazioni di bonifica e sanificazione straordinaria della rete pubblica. Gli esiti analitici del laboratorio accreditato di AQP, insieme agli accertamenti dell’Autorità sanitaria e di ARPA Puglia, hanno confermato il ripristino dei valori di legge sulla rete a valle dei contatori.

L’attestazione dell’ASL riguarda infatti la rete pubblica, fino al punto di consegna. Per assicurare la piena sicurezza dell’acqua anche ai punti di utilizzo, ovvero all’interno delle abitazioni servite di questo tratto di rete, l’Autorità sanitaria ha indicato l’opportunità di sanificare gli impianti idrici interni a condomìni e abitazioni – condotte, serbatoi, autoclavi e boiler – con successiva verifica analitica e conformità ai parametri previsti dalla normativa vigente in tema di potabilità, conservando idonea documentazione attestante tempi, modalità e risultati degli interventi svolti.

AQP si scusa per il disagio arrecato e ringrazia l’Amministrazione comunale e gli utenti interessati per il supporto e la comprensione mostrata in questi giorni.

Per informazioni:

numero verde 800.735.735

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